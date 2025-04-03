TOП 15 | Текстильщик с крупнейшей налоговой задолженностью: «Мы сократили 50 работников»

Производитель технических и текстильных штор Sunorek – компания с крупнейшей налоговой задолженностью в секторе текстильной и швейной промышленности. Задолженность достигает почти 130 000 евро, большая часть которой – это налог с оборота, однако вся сумма долга была рассрочена и выплачивается в соответствии с графиком, согласованным с государством.
- Один из собственников и исполнительный директор Sunorek Индрек Палс. Фото сделано в 2010 году. Foto: Андрас Кралла
Составляя обзор налоговых должников и сравнивая суммы задолженностей с показателями начала февраля, приятно отметить, что несколько компаний, которые в то время находились в первых строчках таблицы, к началу апреля либо полностью погасили свою налоговую задолженность, либо достигли соглашения, благодаря которому их цифры больше не отражаются в публичной базе данных Налогово-таможенного департамента.
На втором месте в таблице налоговых должников – компания Daisy Berg, которая производит верхнюю одежду более десяти лет, с налоговой задолженностью почти 78 000 евро. Отчет за 2023 компания представила. В тот год в компании работало 87 человек, но к концу последнего квартала прошлого года численность сотрудников снизилась до 53 человек.
Один из собственников и руководителей Sunorek, Индрек Палс, прокомментировал изданию Äripäev, что ситуацию 2023-2024 годов можно с полной уверенностью назвать кризисом: «Это даже четвертый кризис в истории компании, поскольку на пандемию COVID-19 мы тоже смотрели, как на кризис».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
По первоначальным данным Департамента статистики, в 2024 году доход от продаж у предприятий розничной торговли составил 10,4 миллиарда евро. По сравнению с 2023 годом объем продаж сократился на 3%.
По данным Департамента статистики, в августе 2024 года доход от продаж у предприятий розничной торговли составил 889 миллионов евро. По сравнению с тем же месяцем прошлого года объем продаж сократился на 4%.
Два текстильных предприятия, Tailor Service и K.B. Passage, планируют уволить всех своих работников, так как заказы из-за рубежа больше не поступают.
Для больниц и других медицинских учреждений надлежащий уход за рабочей одеждой является чрезвычайно важным. Помимо обеспечения корректного внешнего вида, этот процесс среди прочего обеспечивает, что в рабочей одежде не заведутся бактерии, вирусы и другие патогены, которые могут представлять опасность для медицинского работника и пациента. Современная технология позволяет минимизировать опасности посредством цифровизации.