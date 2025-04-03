Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,43%308,32
  • OMX Riga−0,5%874,26
  • OMX Tallinn0,33%1 972,32
  • OMX Vilnius0,57%1 167,67
  • S&P 5000,67%5 670,97
  • DOW 300,56%42 225,32
  • Nasdaq 0,87%17 601,05
  • FTSE 100−0,3%8 608,48
  • Nikkei 225−2,95%34 673,69
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%91,97
  • OMX Baltic0,43%308,32
  • OMX Riga−0,5%874,26
  • OMX Tallinn0,33%1 972,32
  • OMX Vilnius0,57%1 167,67
  • S&P 5000,67%5 670,97
  • DOW 300,56%42 225,32
  • Nasdaq 0,87%17 601,05
  • FTSE 100−0,3%8 608,48
  • Nikkei 225−2,95%34 673,69
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%91,97
  • 03.04.25, 06:00

TOП 15 | Текстильщик с крупнейшей налоговой задолженностью: «Мы сократили 50 работников»

Производитель технических и текстильных штор Sunorek – компания с крупнейшей налоговой задолженностью в секторе текстильной и швейной промышленности. Задолженность достигает почти 130 000 евро, большая часть которой – это налог с оборота, однако вся сумма долга была рассрочена и выплачивается в соответствии с графиком, согласованным с государством.
Один из собственников и исполнительный директор Sunorek Индрек Палс. Фото сделано в 2010 году.
  • Один из собственников и исполнительный директор Sunorek Индрек Палс. Фото сделано в 2010 году. Foto: Андрас Кралла
Составляя обзор налоговых должников и сравнивая суммы задолженностей с показателями начала февраля, приятно отметить, что несколько компаний, которые в то время находились в первых строчках таблицы, к началу апреля либо полностью погасили свою налоговую задолженность, либо достигли соглашения, благодаря которому их цифры больше не отражаются в публичной базе данных Налогово-таможенного департамента.
На втором месте в таблице налоговых должников – компания Daisy Berg, которая производит верхнюю одежду более десяти лет, с налоговой задолженностью почти 78 000 евро. Отчет за 2023 компания представила. В тот год в компании работало 87 человек, но к концу последнего квартала прошлого года численность сотрудников снизилась до 53 человек.
Один из собственников и руководителей Sunorek, Индрек Палс, прокомментировал изданию Äripäev, что ситуацию 2023-2024 годов можно с полной уверенностью назвать кризисом: «Это даже четвертый кризис в истории компании, поскольку на пандемию COVID-19 мы тоже смотрели, как на кризис».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 31.01.25, 10:03
Объем продаж в розничной торговле сократился: больше всего пострадали промышленные товары
По первоначальным данным Департамента статистики, в 2024 году доход от продаж у предприятий розничной торговли составил 10,4 миллиарда евро. По сравнению с 2023 годом объем продаж сократился на 3%.
Новости
  • 30.09.24, 10:04
Продажи предприятий розничной торговли сокращаются два года подряд
По данным Департамента статистики, в августе 2024 года доход от продаж у предприятий розничной торговли составил 889 миллионов евро. По сравнению с тем же месяцем прошлого года объем продаж сократился на 4%.
Новости
  • 11.03.25, 18:45
Света в конце туннеля пока не видно: еще два производителя одежды сокращают всех работников
Два текстильных предприятия, Tailor Service и K.B. Passage, планируют уволить всех своих работников, так как заказы из-за рубежа больше не поступают.
  • KM
Content Marketing
  • 28.03.25, 12:55
В медицине все больше заметен тренд на цифровизацию процессов по обращению с рабочей одеждой
Для больниц и других медицинских учреждений надлежащий уход за рабочей одеждой является чрезвычайно важным. Помимо обеспечения корректного внешнего вида, этот процесс среди прочего обеспечивает, что в рабочей одежде не заведутся бактерии, вирусы и другие патогены, которые могут представлять опасность для медицинского работника и пациента. Современная технология позволяет минимизировать опасности посредством цифровизации.

Самые читаемые

1
Новости
  • 02.04.25, 11:34
Не хватило денег и времени: в Ида-Вирумаа отменяется строительство завода полезных жиров
2
Новости
  • 01.04.25, 17:14
Новая IT-компания предлагает более 100 000 евро в год. Руководитель: у меня есть «ресурсы, свобода и цель»
3
Новости
  • 02.04.25, 14:44
Многолетний совладелец компании Laam закрыл за собой дверь. «Произошел полный распад»
4
Новости
  • 02.04.25, 14:25
Недавно вышедший на рынок продавец мебели обманул уже десятки клиентов
5
Новости
  • 02.04.25, 13:40
Из-за роутера российского производства клиенту Elisa пришел счет на 1000 евро
6
Эпицентр
  • 02.04.25, 06:00
Бендерики, курзе и сырники. Каково малым предпринимателям пробиваться на полки торговых сетей?

Последние новости

Новости
  • 03.04.25, 06:00
TOП 15 | Текстильщик с крупнейшей налоговой задолженностью: «Мы сократили 50 работников»
Новости
  • 02.04.25, 17:16
Президент Сербии: как минимум два лидера вели тайные переговоры с Путиным
Новости
  • 02.04.25, 17:06
Подозреваемый в присвоении пожертвований бизнесмен пытается избежать суда
Новости
  • 02.04.25, 14:44
Многолетний совладелец компании Laam закрыл за собой дверь. «Произошел полный распад»
Новости
  • 02.04.25, 14:25
Недавно вышедший на рынок продавец мебели обманул уже десятки клиентов
Новости
  • 02.04.25, 13:40
Из-за роутера российского производства клиенту Elisa пришел счет на 1000 евро
Биржа
  • 02.04.25, 13:15
Tallink продал одно судно
Биржа
  • 02.04.25, 13:11
Вторичные пошлины США в отношении России. Насколько реально? Насколько эффективно?

Сейчас в фокусе

Создатели компании Laam Март Саа (на заднем плане) и Айвар Виллемсон вместе управляли бизнесом на протяжении 12 лет.
Новости
  • 02.04.25, 14:44
Многолетний совладелец компании Laam закрыл за собой дверь. «Произошел полный распад»
Бендерики, курзе и сырники. Каково малым предпринимателям пробиваться на полки торговых сетей?
Эпицентр
  • 02.04.25, 06:00
Бендерики, курзе и сырники. Каково малым предпринимателям пробиваться на полки торговых сетей?
Иллюстративное фото.
Новости
  • 02.04.25, 14:25
Недавно вышедший на рынок продавец мебели обманул уже десятки клиентов
Эксперт в области цифровой трансформации, электронного управления и соответствия регуляциям Михкель Лаук уехал из Эстонии, но набирает сотрудников со своей родины.
Новости
  • 01.04.25, 17:14
Новая IT-компания предлагает более 100 000 евро в год. Руководитель: у меня есть «ресурсы, свобода и цель»
SMS-сообщение могут отправляться не только с помощью телефона.
Новости
  • 02.04.25, 13:40
Из-за роутера российского производства клиенту Elisa пришел счет на 1000 евро
С 1 апреля дочерняя компания Eften заключила договор аренды с новым арендатором в садовом центре Лаагри, которым стал Rikets Aianduskeskus.
Новости
  • 01.04.25, 16:36
Местная сеть цветочных магазинов выкупает садовый центр Hortes: «Очень большое расширение»
Учредители ÄIO TECH Петри-Яан Лахтвеэ и Немайлла Бонтури.
Новости
  • 02.04.25, 11:34
Не хватило денег и времени: в Ида-Вирумаа отменяется строительство завода полезных жиров
Руководитель повседневного корпоративного банкинга Coop Pank Эрье Меттас .
  • KM
Content Marketing
  • 19.03.25, 13:04
Наилучший банк для торговца: Coop Pank предлагает бесплатные платежи и смарт-терминал

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025