Назад 03.04.25, 06:00 TOП 15 | Текстильщик с крупнейшей налоговой задолженностью: «Мы сократили 50 работников» Производитель технических и текстильных штор Sunorek – компания с крупнейшей налоговой задолженностью в секторе текстильной и швейной промышленности. Задолженность достигает почти 130 000 евро, большая часть которой – это налог с оборота, однако вся сумма долга была рассрочена и выплачивается в соответствии с графиком, согласованным с государством.

Один из собственников и исполнительный директор Sunorek Индрек Палс. Фото сделано в 2010 году. Foto: Андрас Кралла

Составляя обзор налоговых должников и сравнивая суммы задолженностей с показателями начала февраля, приятно отметить, что несколько компаний, которые в то время находились в первых строчках таблицы, к началу апреля либо полностью погасили свою налоговую задолженность, либо достигли соглашения, благодаря которому их цифры больше не отражаются в публичной базе данных Налогово-таможенного департамента.

На втором месте в таблице налоговых должников – компания Daisy Berg, которая производит верхнюю одежду более десяти лет, с налоговой задолженностью почти 78 000 евро. Отчет за 2023 компания представила. В тот год в компании работало 87 человек, но к концу последнего квартала прошлого года численность сотрудников снизилась до 53 человек.

Один из собственников и руководителей Sunorek, Индрек Палс, прокомментировал изданию Äripäev, что ситуацию 2023-2024 годов можно с полной уверенностью назвать кризисом: «Это даже четвертый кризис в истории компании, поскольку на пандемию COVID-19 мы тоже смотрели, как на кризис».