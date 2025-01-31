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  • 31.01.25, 10:03

Объем продаж в розничной торговле сократился: больше всего пострадали промышленные товары

По первоначальным данным Департамента статистики, в 2024 году доход от продаж у предприятий розничной торговли составил 10,4 миллиарда евро. По сравнению с 2023 годом объем продаж сократился на 3%.
Больше всего, а именно на 33%, объем продаж увеличился у специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее.
  • Больше всего, а именно на 33%, объем продаж увеличился у специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее. Foto: Raul Mee
Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что в 2024 году больше всего, а именно на 4%, сократился объем продаж у магазинов промышленных товаров, сокращение у продовольственных магазинов составило 3%. «В прошлом году объем продаж увеличился на 2% у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива», — уточнила Пихлак.
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