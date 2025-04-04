Назад 04.04.25, 08:56 Протолкнутый «Ээсти 200» закон о конкуренции влечет за собой увеличение административной нагрузки Если в остальной Европе делами о картелях занимается один суд, то «Ээсти 200» протолкнула в правительстве закон, по которому подозреваемый в картельном сговоре предприниматель и Департамент конкуренции будут ходить по двум судам и спорить в пяти судебных инстанциях.

Министр юстиции Лийза-Ли Пакоста отстояла в правительстве изменение закона о конкуренции в том формате, в каком хотела «Ээсти 200», – большие штрафы за нарушение конкуренции будут введены, но назначать их будет суд, а не департамент конкуренции.

В конце марта правительство одобрило проект нового закона о конкуренции, который теперь будет рассматриваться в Рийгикогу.

Эстония – последняя страна в Европе, которая не переняла директиву о конкуренции, из-за чего Европейская комиссия оштрафовала нас на сотни тысяч евро. И штраф продолжает тикать.

Принятие закона о конкуренции затягивалось годами, в последнее время его тормозила «Ээсти 200». Теперь партии удалось протолкнуть закон, который ей по душе, поскольку социал-демократов выкинули из правительства, а Партия реформ дала зеленый свет.

Долгий спор Департамент конкуренции с нетерпением ждал нового закона, чтобы наконец получить необходимые инструменты для эффективного контроля за соблюдением правил. Давно известно, что в Эстонии выявляется значительно меньше нарушений конкуренции по сравнению с остальной Европой. Например, в Латвии и Литве департамент конкуренции может наложить крупный штраф на фирму за запрещенное соглашение, и такие дела рассматривает административный суд. В Финляндии делами о нарушениях конкуренции тоже занимается административный суд, но штраф назначает суд, а не департамент. Наши соседи уже давно переняли директиву о конкуренции, цель которой как раз и заключалась в том, чтобы наделить департаменты конкуренции нужными инструментами и создать эффективную и унифицированную систему рассмотрения нарушений. Изначально Эстония тоже должна была перенять директиву так же, как это сделали наши соседи. При правительстве Каи Каллас планировались административные штрафы и единая процедура, но при Кристене Михале Партия реформ отказалась от поста министра юстиции, и его получила «Ээсти 200». Лобби против административных штрафов было мощным, не иссякали ни экспертные статьи юристов, ни давление с их стороны. «Ээсти 200» всегда была против административных штрафов, а Партия реформ в итоге поддалась давлению предпринимателей и адвокатуры. Новые веяния В пояснительной записке к новому законопроекту министр юстиции Лийза-Ли Пакоста («Ээсти 200») указывает, что из-за массовой негативной обратной связи относительно концепции административных штрафов было решено отказаться от внедрения административного производства, так как оно не соответствует существующей правовой системе Эстонии, создает нежелательную правовую неопределённость и плохо совместимо с требованиями по защите основных прав. Таким образом, правительство планирует адаптировать директиву о конкуренции под эстонское право таким образом, что надзор за соблюдением правил конкуренции будет осуществляться в административном порядке в административном суде, а наказание – в рамках дел о проступках в уездном суде. Если в остальной Европе дела о конкуренции рассматриваются в рамках одной процедуры, то в Эстонии картельные дела придется разбирать в двух разных, поскольку по новому законопроекту наказывать предпринимателя будет уездный суд. «Одни и те же доказательства придется представлять дважды, дважды подавать возражения и всё это будет проходить через две судебные системы, – пояснили Äripäev. – В итоге одни и те же доказательства и обстоятельства будут рассматриваться в пяти судебных инстанциях». Такой подход противоречит заявленной цели правительства – снижению административной нагрузки и бюрократии. Кроме того, предпринимателю придётся учитывать и более внушительный счет от адвокатов. Согласно новому законопроекту, департамент конкуренции будет начинать проверку с административного разбирательства, а если будет выявлено нарушение, то, чтобы наложить штраф, потребуется возбудить дело о проступке. Горячие новости Не хватило денег и времени: в Ида-Вирумаа отменяется строительство завода полезных жиров Кто больше выигрывает от гибкого трудового договора – работник или работодатель? Во сколько Enefit Green обошлась биржевая блажь KM Виртуальная ярмарка труда и карьеры предлагает немало полезной информации и для тех, кто сегодня не ищет работу или работников

Изначально хотели упростить

Генеральный директор департамента конкуренции Эвелин Пярн-Леэ в своей оценке законопроекта Пакосты отметила, что проект действительно пытается решить проблему многочисленных процедур (из трех типов разбирательств останется два), но при этом добавляется множество дублирующих действий.

«Например, запрещенные соглашения сейчас рассматриваются не в нескольких процедурах, а только в уголовном процессе», – объяснила она. В будущем нужно будет рассматривать дела как в административном порядке, так и в рамках дела о проступке с возможными судебными разбирательствами в двух различных ветвях судов и потенциально в пяти судебных инстанциях. «Это не приведёт к значительному росту эффективности контроля за соблюдением конкуренции по сравнению с текущей ситуацией», – сказала Пярн-Леэ.

Пярн-Леэ добавила, что если цель законодателя – внести существенные изменения в сферу контроля за конкуренцией, то проект и его пояснительная записка не создают для этого условий.

Бывший юрист Европейского суда, а ныне глава юридического факультета Тартуского университета Прийт Пикамяэ в интервью программе «Reporteritund» на Vikerraadio отметил, что цель предыдущего законопроекта заключалась в совершенствовании существующего законодательства, а также в отказе от модели двух процессов. «Часто подозревают, что это одна из причин, почему у нас все-таки выявляется так мало серьезных нарушений конкуренции, что подтверждается статистикой Европейской комиссии, – сказал он. – Не нужно быть юристом, чтобы понять истину: если нам придется проводить два разных процесса по одним и тем же фактам, то в конечном итоге это всё равно приведет к большему расходу ресурсов и времени для государства».

Мы не дадим учреждениям больше прав наказывать, чем того требует директива. Лийза-Ли Пакоста министр юстиции

Министр юстиции Лийза-Ли Пакоста в интервью Äripäev заявила, что двойного разбирательства не будет, так как административные процедуры и производства по делу о проступке в Эстонии уже существуют и функционируют отдельно, причём последнее начинают только при наличии конкретных подозрений. По словам Пакоста, дело о проступке в Эстонии очень похоже на административные процедуры других стран, где существуют только административный и уголовный процесс. В Эстонии же существует три типа производства: административное, дело о проступке и уголовное. «Мы не дадим учреждениям больше прав наказывать, чем того требует директива», – заявила она.

По словам Пакосты, административный штраф привел бы к совершенно новому судебному процессу, который на самом деле уже существует в уездном суде. «Страх, что появится что-то новое – административное разбирательство плюс дело о проступке, – не имеет под собой никаких оснований, – сказала она. – Все государственные учреждения проводят административные разбирательства, а те, кто накладывает штрафы, также проводят дела о проступках».

По словам председателя административной коллегии Госсуда Иво Пильвинга, в административном суде можно было бы решить все споры, возникшие в результате одного и того же нарушения, в рамках одного судебного дела. Пильвинг подтвердил, что при применении наказания по делу о проступке возникли бы два параллельных судебных процесса: дело о предписании в административном суде и дело о наказании в уездном.

«В условиях, когда все государственные учреждения, включая суды, активно ищут способы сокращения расходов, такое дублирование работы – это роскошь. Более того, параллельные разбирательства начнут мешать друг другу, тратя время, деньги и нервы всех участников процесса, – сказал Пильвинг. – В таком процессе легко могут возникнуть ошибки и противоречия. Это может подорвать устрашающий эффект наказаний и, в конечном итоге, честную конкуренцию».

В кулуарах обсуждается, сгодится ли вообще проект Пакоста для Еврокомиссии и соответствует ли он директиве. Сама Пакоста заявила, что, по мнению министерства, он вполне ей соответствует. Что является наибольшей проблемой, которая может привести к несоответствию? «Совершенно непредсказуемо», – сказала Пакоста.

Что изменится?

По словам Пакосты, крупные штрафы за нарушение конкуренции будут введены, но их будет назначать суд в рамках дела о проступке, а не департамент конкуренции. Размер штрафа может составлять 10% от глобального оборота компании. Идея штрафов, обладающих устрашающим эффектом, заключается в том, чтобы компании вообще не задумывались о нарушении правил конкуренции.

Другим важным изменением станет то, что департамент конкуренции получит возможность применять смягчающие меры. «Если компания заключила запрещенное картельное соглашение, и если она честно расскажет об этом департаменту конкуренции, то к ней будут применены смягчающие меры, и она не будет наказана, поскольку честно призналась», – объяснила Пакоста.