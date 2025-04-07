Нефть подешевела до самого низкого уровня за четыре года

В понедельник цены на нефть достигли четырехлетнего минимума, поскольку инвесторы обеспокоены перспективами мировой экономики в связи с масштабной тарифной политикой США.
Цена на нефть марки Brent в понедельник упала на 4% до 62,9 доллара за баррель, в то время как цена на нефть марки West Texas Intermediate упала более чем на 4% и достигла отметки в 59,3 доллара за баррель. На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о размере тарифов, вводимых на импорт в США, за чем последовал обвал фондового рынка, нефть уже потеряла чуть более 10%.
На сегодняшний день оба бенчмарка достигли самых низких уровней с апреля 2021 года, поскольку трейдеры опасаются последствий торговой войны. В частности, Китай уже принял ответные меры против тарифов президента Трампа
. В то же время председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил, что американские тарифы, вероятно, приведут к росту инфляции и замедлению экономического роста
«Трудно предположить, до какой отметки опустится цена на сырую нефть, если только паника на рынках не утихнет, а это вряд ли произойдет, если только Трамп не скажет что-нибудь, чтобы остановить растущие страхи по поводу глобальной торговой войны и рецессии», – сказала Вандана Хари, основательница компании Vanda Insights, специализирующейся на анализе нефтяного рынка.
Помимо экономического спада, который приведет к снижению спроса на нефть, рынок также опасается ее дополнительного поступления на рынок из-за увеличения предложения со стороны Opec+. Неожиданное решение картеля на прошлой неделе увеличить добычу нефти теперь оказывает дополнительное давление на цены.
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