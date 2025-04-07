Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−2,02%296,06
  • OMX Riga−0,85%862,47
  • OMX Tallinn−1,5%1 910,81
  • OMX Vilnius−2,31%1 124,04
  • S&P 500−2,86%4 928,78
  • DOW 30−3,1%37 128,27
  • Nasdaq −2,81%15 149,27
  • FTSE 100−3,92%7 739,62
  • Nikkei 225−7,83%31 136,58
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,91
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%94,67
  • OMX Baltic−2,02%296,06
  • OMX Riga−0,85%862,47
  • OMX Tallinn−1,5%1 910,81
  • OMX Vilnius−2,31%1 124,04
  • S&P 500−2,86%4 928,78
  • DOW 30−3,1%37 128,27
  • Nasdaq −2,81%15 149,27
  • FTSE 100−3,92%7 739,62
  • Nikkei 225−7,83%31 136,58
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,91
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%94,67
  • 07.04.25, 12:21

Нефть подешевела до самого низкого уровня за четыре года

В понедельник цены на нефть достигли четырехлетнего минимума, поскольку инвесторы обеспокоены перспективами мировой экономики в связи с масштабной тарифной политикой США.
Нефть подешевела до самого низкого уровня за четыре года
Цена на нефть марки Brent в понедельник упала на 4% до 62,9 доллара за баррель, в то время как цена на нефть марки West Texas Intermediate упала более чем на 4% и достигла отметки в 59,3 доллара за баррель. На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о размере тарифов, вводимых на импорт в США, за чем последовал обвал фондового рынка, нефть уже потеряла чуть более 10%.
На сегодняшний день оба бенчмарка достигли самых низких уровней с апреля 2021 года, поскольку трейдеры опасаются последствий торговой войны. В частности, Китай уже принял ответные меры против тарифов президента Трампа. В то же время председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил, что американские тарифы, вероятно, приведут к росту инфляции и замедлению экономического роста
«Трудно предположить, до какой отметки опустится цена на сырую нефть, если только паника на рынках не утихнет, а это вряд ли произойдет, если только Трамп не скажет что-нибудь, чтобы остановить растущие страхи по поводу глобальной торговой войны и рецессии», – сказала Вандана Хари, основательница компании Vanda Insights, специализирующейся на анализе нефтяного рынка.
Помимо экономического спада, который приведет к снижению спроса на нефть, рынок также опасается ее дополнительного поступления на рынок из-за увеличения предложения со стороны Opec+. Неожиданное решение картеля на прошлой неделе увеличить добычу нефти теперь оказывает дополнительное давление на цены.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 07.04.25, 08:09
Трамп не собирается отказываться от тарифов. Рынки продолжили обвал
Азиатские акции и фьючерсы на американские и европейские индексы резко упали на ранних торгах после того, как администрация Дональда Трампа заявила, что масштабные тарифы будут сохранены, несмотря на опасения, что они могут вызвать рецессию в мировой экономике.
Mнения
  • 04.04.25, 18:08
Делов-то: торговая война, пошлины Трампа и ответный удар Европы – мир вразнос?
В США объявлен «день освобождения», и, судя по лихорадке на рынках, это может быть праздник со слезами на глазах. Пошлины розданы всем – кроме разве что России, Кубы и Северной Кореи (что бы это значило?). Эстония и Еврокомиссия призывают выступить единым фронтом, пока союзники ищут партнеров в Центральной Азии. Все это и многое другое журналисты ДВ обсуждают в свежем выпуске подкаста «Делов-то».
Биржа
  • 04.04.25, 07:57
Вчерашний день стал худшим для рынков с 2020 года
После объявления Дональдом Трампом тарифов на импортируемые в страну товары американские индексы обвалились. S&P 500 и Nasdaq Composite упали на 4,8% и 6% соответственно, что стало худшим однодневным результатом со времен разгара пандемии коронавируса.
Биржа
  • 14.03.25, 11:51
Снижающийся спрос тянет цену на нефть вниз
Стоимость нефти упала. Произошло это после того, как Международное энергетическое агентство (IEA) предупредило, что углубляющаяся торговая война угрожает спросу на сырье.
  • KM
Content Marketing
  • 03.04.25, 15:50
Виртуальная ярмарка труда и карьеры предлагает немало полезной информации и для тех, кто сегодня не ищет работу или работников
Виртуальная ярмарка труда и карьеры, которая пройдет с 8 по 10 апреля, является уже не просто местом, куда ищущие работу люди приходят, чтобы познакомиться с возможностями трудоустройства, а мероприятием, на котором сотни предприятий и десятки школ рассказывают о своей деятельности, а планирующие сменить карьеру люди находят новые идеи и получают обзор возможностей подработки или сезонных работ.

Самые читаемые

1
Mнения
  • 06.04.25, 11:27
В каждой пустой квартире в Таллинне мог бы жить работник или студент из Ида-Вирумаа или Валгамаа
2
Подсказка
  • 05.04.25, 12:25
Использовать предпринимательский счет стало еще выгоднее
3
Новости
  • 06.04.25, 13:02
Эстонские инвесторы в недвижимость уходят в Латвию
4
Mнения
  • 06.04.25, 13:39
Каур Лассь: введем персональную ответственность для чиновников и политиков
5
Mнения
  • 05.04.25, 15:30
Пеэтер Луйкмел: логично было бы целенаправленно наносить ущерб интересам США
6
Новости
  • 04.04.25, 17:27
Весна на рынке недвижимости: активность восстанавливается, эксперты прогнозируют рост цен

Последние новости

Новости
  • 07.04.25, 16:31
Глава бюро недвижимости – о новом законопроекте: это напоминает 2008 год
Новости
  • 07.04.25, 14:53
Лиги: процентная ставка в 24% для НСО и подоходного налога останется на постоянной основе
Новости
  • 07.04.25, 14:30
Налоговая задолженность в первом квартале уменьшилась
Новости
  • 07.04.25, 13:40
Вагоноремонтная компания Осиновского вышла из убытков
Новости
  • 07.04.25, 13:05
Переехавшая из Германии в Вирумаа предприимчивая семья борется с бюрократией
Список новых предприятий волости Раквере
Новости
  • 07.04.25, 12:57
Безработных стало меньше, уведомлений о сокращениях – больше
Биржа
  • 07.04.25, 12:21
Нефть подешевела до самого низкого уровня за четыре года
Новости
  • 07.04.25, 12:14
Трамп выразил готовность к переговорам о пошлинах

Сейчас в фокусе

Марк Герасименко
Mнения
  • 06.04.25, 11:27
В каждой пустой квартире в Таллинне мог бы жить работник или студент из Ида-Вирумаа или Валгамаа
руководитель бизнес-операций цифровой инвестиционной платформы Estateguru Даниил Аал
Новости
  • 06.04.25, 13:02
Эстонские инвесторы в недвижимость уходят в Латвию
Руководители технологических гигантов США пока могут вздохнуть с облегчением – торговая война не затронула сектор услуг.
Mнения
  • 05.04.25, 15:30
Пеэтер Луйкмел: логично было бы целенаправленно наносить ущерб интересам США
JPMorgan — первый крупный банк Уолл-стрит, спрогнозировавший рецессию из-за влияния тарифов Трампа на экономический рост.
Новости
  • 06.04.25, 10:12
Банк Уолл-стрит предсказывает рецессию в США
Покупатели все чаще обращают свое внимание на вторичный рынок недвижимости.
Новости
  • 04.04.25, 17:27
Весна на рынке недвижимости: активность восстанавливается, эксперты прогнозируют рост цен
Каур Лассь
Mнения
  • 06.04.25, 13:39
Каур Лассь: введем персональную ответственность для чиновников и политиков
Илон Маск.
Новости
  • 06.04.25, 10:50
Илон Маск выступил за зону свободной торговли между ЕС и США
Ливия Лаас и Ааро Лоде .
  • KM
Content Marketing
  • 03.04.25, 15:50
Виртуальная ярмарка труда и карьеры предлагает немало полезной информации и для тех, кто сегодня не ищет работу или работников

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025