Бывший глава airBaltic: это было худшее время для увольнения
Бывший многолетний руководитель латвийской авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс в эфире государственного телевидения прямо высказал, что он думает о своем увольнении. По словам Гаусса, это было сделано в самый неподходящий момент.
Мартин Гаусс, бывший генеральный директор латвийской авиакомпании airBaltic
Foto: Andres Haabu
Гаусс признался, что то, как именно ему сообщили об увольнении, напоминает сцены из восточных стран. Для него стало большим сюрпризом, когда в повестку собрания акционеров, на котором планировалось утвердить годовые экономические показатели, был включён пункт об увольнении.
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