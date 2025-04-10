Назад 10.04.25, 16:57 Бывший глава airBaltic: это было худшее время для увольнения Бывший многолетний руководитель латвийской авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс в эфире государственного телевидения прямо высказал, что он думает о своем увольнении. По словам Гаусса, это было сделано в самый неподходящий момент.

Мартин Гаусс, бывший генеральный директор латвийской авиакомпании airBaltic

Foto: Andres Haabu

Гаусс признался, что то, как именно ему сообщили об увольнении, напоминает сцены из восточных стран. Для него стало большим сюрпризом, когда в повестку собрания акционеров, на котором планировалось утвердить годовые экономические показатели, был включён пункт об увольнении.