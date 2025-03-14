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  • 14.03.25, 12:01

СМИ обвинили airBaltic в нарушении санкций

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic, скорее всего, закупала топливо у российской фирмы из Татарстана как минимум до марта 2024 года – такой вывод сделали журналисты-расследователи на основании таможенных данных. Сама airBaltic отрицает закупку российского керосина и сомневается в «легитимности» информации.
Авиаперевозчик airBaltic, вероятно, закупал керосин у российской компании «Татнефтьавиасервис».
  • Авиаперевозчик airBaltic, вероятно, закупал керосин у российской компании «Татнефтьавиасервис». Foto: Интс Калнинс
Авиационный керосин российского производства продолжал поступать в Латвию и не к какой-нибудь частной, а к государственной компании airBaltic, пишут в совместном расследовании латвийский Delfi и независимое издание «Верстка». Они опираются на данные закрытой таможенной базы, доступ к которой получила «Верстка», а также коммерческой базы ImportGenius.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину и вплоть до марта 2024 года (последние данные) компания провела 28 закупок топлива из России, из них 13 раз успешно, установили журналисты. И если две закупки сразу после начала войны, в феврале и марте 2022 года, не были запрещены, то остальные 11 в источниках датированы 2023 годом, когда уже действовало эмбарго на нефть и нефтепродукты (с 5 февраля), доставляемые по морю.
Отправителем авиакеросина указана компания «Татнефтьаэросервис», входящая в структуры «Татнефти», ключевой компании российского нефтедобывающего региона Татарстан. Получатель в обеих базах данных – airBaltic.
Топливо могло поступать из России по воздуху в третью, промежуточную страну, и уже оттуда отправляться в Латвию на любом другом виде транспорта, объясняют источники. Судя по данным бухотчетности «Татнефтьавиасервиса», в 2023 и 2024 годах доходы с продаж выросли в два раза по сравнению с довоенным периодом.
Власти Латвии и airBaltic отрицают сделки и сомневаются в «легитимности» данных из ImportGenius. Руководитель отдела по связям с общественностью Аугустс Зилбертс написал, что после разговора с «коллегами и финансистами, ответственными за закупки топлива, у нас возникли сомнения в легитимности присланного вами ресурса и его содержания».
ДВ также построили несколько расследований на данных ImportGenius: о поставщике микрочипов, их производителе, а также о перевозчиках станков для оборонных предприятий России. Налогово-таможенный департамент Эстонии настаивал, что в базе ошибки и доверять ей не надо.
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