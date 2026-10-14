Назад Добровольно и с песней: ЕС ограничивает получение банковских услуг из третьих стран В 2027 году начнет действовать норма директивы CRD VI, ограничивающая возможность жителям стран Европейского Союза получать трансграничные базовые банковские услуги не из стран ЕС.

К 11 января 2027 года во всех странах ЕС должна быть на законодательном уровне внедрена статья 21c директивы 2024/1619 (более известной как CRD VI). Она вносит поправки в фундаментальный свод правил , определяющий европейское регулирование банков и стандарты надзора над финансовыми учреждениями.

Главное изменение, которое несет с собой статья 21c директивы CRD VI заключается в запрете банкам не из стран Европейской экономической зоны (т.е. всех стран ЕС плюс Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, в дальнейшем – ЕЭЗ – прим. ред.) оказывать трансграничные базовые банковские услуги резидентам ЕЭЗ, если у банка нет либо филиала, лицензированного в стране проживания клиента, либо дочерней компании, лицензированной в любой стране ЕЭЗ. Важным условием является и то, произвел ли банк какие-либо действия (например, реклама или маркетинг), чтобы привлечь данного клиента.

У него на это пять причин

Что это означает на практике? Приведем гипотетический пример: человек, живущий в Таллинне, увидел рекламу в Facebook, где швейцарский банк призывает жителей Эстонии внести депозит под 10% годовых. Если у данного швейцарского банка нет филиала, лицензированного в Эстонии, либо дочерней компании, лицензированной в любой стране ЕЭЗ, он не имеет права принять этот депозит.

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Почему? В данном примере затронуты пять важных моментов, на основании которых CRD VI запрещает оказание данной услуги. Во-первых, человек является резидентом Эстонии, то есть, страны, входящей в ЕЭЗ. Во-вторых, на момент совершения депозитной сделки клиент физически не находился в Швейцарии (в противном случае ограничение бы не действовало и банк мог бы принять депозит). В-третьих, клиент хочет внести депозит, т.е. получить т. н. «базовую банковскую услугу». В перечень таких услуг входят принятие депозита, выдача кредита и предоставление гарантии. В-четвертых, швейцарский банк опубликовал таргетированную рекламу, рассчитанную в том числе на жителей стран ЕЭЗ, и она повлияла на решение жителя Таллинна сделать вклад. Если бы клиент нашел этот банк сам, то банк имел бы право принять депозит. В-пятых, у швейцарского банка нет лицензированного филиала в Эстонии либо дочерней компании, лицензированной в любой стране ЕЭЗ. В данном гипотетическом примере швейцарский банк не имеет права принимать у жителя Эстонии депозит. Если бы отсутствовал хотя бы один из этих факторов, ограничение бы не действовало. Например, если не было таргетированной рекламы, а житель Таллинна сам изучил наилучшие условия зарубежных банков и выбрал данный конкретный, ограничение бы в этом случае не работало. Если бы житель Таллинна физически находился в Швейцарии, ограничение на такую сделку также не распространялось бы. Горячие новости Молодые бизнесмены из Эстонии строят «единорога» и рассчитывают перевернуть программирование приложений Освободившиеся из-под стражи криптобизнесмены готовят новый проект. «В тюрьме было хорошо взять паузу» Нарвский продавец поставляет товары в свой магазин в Париже целыми поддонами KM Предприниматель сменил мечту о суперкарах на Corvette: «В нем все как надо»

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Эти ограничения действуют только для новых услуг, т.е. для тех, договоры по которым заключены с 11 июля 2026 года. Старые договоры пересматриваться и отменяться не будут, однако любое их продление уже будет попадать под CRD VI.

Плюс ограничения накладываются только на юридические лица из третьих стран, но не на самих жителей ЕС (если банк из третьей страны незаконно выдаст кредит жителю ЕС, нарушив CRD VI, то отвечать будет банк, но не сам житель ЕС).

Эстония директиву внедрила

Директива CRD VI должна была быть внедрена еще 10 января 2026 года, однако для статьи 21c крайний срок внедрения – 11 января 2027 года.

CRD VI – это директива, а значит, не является (в отличие от постановления) законом прямого действия. Каждая страна должна изменить свое законодательство так, чтобы эта директива выполнялась. В каком виде – каждая страна решает самостоятельно.

Эстония уже внедрила как директиву, так и статью 21c: 2 июля этого года президент провозгласил поправки к Закону о кредитных учреждениях и другим законам, внедряющие CRD VI.

«Статья 21c директивы CRD VI была внедрена в эстонское законодательство в виде статьи 206 Закона о кредитных учреждениях», – поясняет заместитель руководителя отдела политики финансовых услуг Министерства финансов Томас Аувяэрт. «Пункт 3 статьи 206 предусматривает то самое обязательство по созданию филиала, но оно не является настолько абсолютным», – разъясняет он то, в какой степени Эстония решила внедрить у себя CRD VI.

«Проще говоря, если гражданин ЕС обращается непосредственно в банк третьей страны для открытия счета, то у него нет обязательства создавать филиал в ЕС. Однако если банк третьей страны захочет специально предлагать счета и принимать депозиты от европейских резидентов на территории ЕС, т.е. активно предоставлять здесь услуги, то соответствующий банк должен создать филиал в ЕС. Банки третьих стран должны привести свою деятельность в соответствие с вышеизложенным к 11 января 2027 года в соответствии со статьей 14122 Закона о кредитных учреждениях», – добавил он.

Пересмотреть свое присутствие в Европе?

Эта директива подверглась критике со стороны некоторых аудиторских, юридических и консалтинговых компаний, считающих, что она слишком неконкретна и создаст проблемы как для банков из третьих стран, так и для бизнеса в странах ЕС.

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«Банки из третьих стран должны пересмотреть свое присутствие на рынке Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), – пишет об этой директиве PricewaterhouseCoopers. – Банки, филиалы и дочерние структуры из стран, не входящих в ЕЭЗ, могут столкнуться с необходимостью реструктуризации, а именно создания филиала в странах ЕЭЗ».

«В этой директиве остались регуляторные неясности, – отмечает PwC. – Например, непонятно, в какой степени услуга должна считаться вспомогательной по отношению к услугам, регулируемым директивой MiFID (директива ЕС о рынках финансовых инструментов – прим. ред.). Предоставление кредита для совершения инвестором сделок, вероятно, может быть отнесено к числу услуг, на которые не распространяется действие директивы CRD VI», – пишет аудиторская компания, имея в виду, что услуги, регулируемые директивой MiFID, не должны попадать под действие CRD VI, но полной ясности в этом вопросе нет.

В другой статье с названием «Новая эра для швейцарских банков» PwC предположило, что CRD VI заставит швейцарские банки пересмотреть свое присутствие в Европе.

Не в восторге от директивы и партнер швейцарской юридической фирмы Homburger Юрг Фрик. «Статья 21c вынудит швейцарские банки пересмотреть как уже существующие портфели кредитов, выданных в ЕС, так и порядок организации новых сделок по финансированию, связанных с ЕС», – считает он. С 11 января 2027 года предоставление услуг по кредитованию, выдаче гарантий и принятию финансовых обязательств клиентам из ЕЭЗ, как правило, станет невозможным при отсутствии лицензированного филиала или дочерней компании», – констатирует он.

«Доступные исключения носят ограниченный характер и не могут рассматриваться как альтернатива созданию полноценного присутствия в ЕС; в частности, применение механизма “обратного запроса” (reverse solicitation) требует тщательного анализа конкретных обстоятельств и наличия убедительных доказательств того, что инициатива исходила исключительно от клиента», – пишет он.

Механизм «reverse solicitation», на который ссылается Фрик, – то самое исключение, разрешающее банку из третьей страны оказать трансграничную базовую услугу жителю страны ЕЭЗ, если тот принял решение полностью самостоятельно, без воздействия таргетированной рекламы со стороны банка.

«CRD VI регулирует именно те случаи, когда банки из третьих стран сами активно ищут и привлекают клиентов, а не те случаи, когда инициатива исходит от самого клиента», – поясняет этот момент глава отдела комплаенса банка LHV Антс Сооне.

«Предлагаемые меры окажут существенное негативное влияние на возможности финансовых организаций, коммерческих предприятий, государственных органов и частных лиц из ЕС получать доступ к международным рынкам и трансграничным услугам, – писала Ассоциация финансовых рынков Европы еще тогда, когда CRD VI был на стадии проекта. – [Банкам] бывает сложно продемонстрировать и документально подтвердить, что сделка или деловые отношения возникли исключительно по инициативе клиента, особенно в тех случаях, когда отношения с клиентом уже существовали ранее».

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Юридическая компания A&O Shearman обратила внимание на то, что создание филиала в странах ЕЭЗ – громоздкая, сложная процедура, и, если есть возможность ее избежать, то лучше использовать какую-то другую опцию, чтобы адаптировать работу своей компании к CRD VI.

«Процесс подачи заявок на открытие филиалов требует значительных затрат времени и существенных усилий по организации операционной деятельности, а полученное разрешение не предоставляет прав на трансграничное оказание услуг за пределами конкретной местной юрисдикции. Компании потребуется открывать филиал в каждой юрисдикции, где предоставляются базовые банковские услуги (если бы использовался исключительно этот вариант). На такие филиалы, в свою очередь, распространялись бы требования, касающиеся капитала, ликвидности, системы управления и отчетности», – пишет A&O Shearman, имея в виду, что в отличие от дочерней компании, которая, получив лицензию в одной стране ЕЭЗ, имеет право работать во всех, филиал должен получать лицензию в каждой стране, где хочет работать.

Хуже не будет: все и так очень плохо

Адвокат эстонской юридической компании Hedman Владислав Линько считает, что для розничных клиентов банков директива CRD VI мало что изменит. «Трансграничные счета розничным клиентам и так практически не открывают. Требования по обеспечению депозита, предотвращению отмывания денег, защите потребителей и налоговой отчетности и так уже стали в этой области неразумными», – отмечает он.

«Больше всего изменения коснутся бизнес-клиентов. Трансграничные синдицированные кредиты, финансирование торговли и гарантии теперь потребуют наличия филиала или дочернего предприятия. Такого рода финансирование задействуют в том случае, если не удается найти достаточный объем или терпимость к риску на домашнем рынке», – говорит Линько.

Шикарный вариант для равной конкуренции

Однако есть и сторонники директивы. «Мы поддерживаем принципы, заложенные в статье 21c, а также в пунктах 5 и 6 преамбулы CRD VI, поскольку они помогают обеспечить банкам, работающим на рынке Европейского Союза, равные конкурентные условия», – говорит директор по рискам Coop Pank Хейкко Мяэ.

«В отношении банков, работающих в ЕС, действуют строгие требования, касающиеся разрешения на деятельность, качества управления, капитала, управления рисками и надзора. Мы считаем разумным, чтобы похожие требования действовали и для банков из третьих стран, которые хотят предлагать услуги в Европейском Союзе», – говорит он.

«Единые требования позволят избежать случаев, когда банк может предлагать те же самые условия, но при этом в отношении него действуют более мягкие требования. CRD VI поддерживает честную конкуренцию, стабильность финансовой системы и защиту интересов клиентов вне зависимости от того, в какой стране находится банк», – добавляет Мяэ.

По его мнению, внедрение этой директивы не окажет серьезного негативного влияния на эстонский бизнес, поскольку банки, работающие в Эстонии, уже соблюдают правила Евросоюза.