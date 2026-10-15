TOП оптовой торговли с большим отрывом возглавил продавец косметики
Верхние позиции в ТОПе оптовой торговли в этом году занимают продавцы косметики, продуктов питания и бытовой техники. За год первая десятка почти полностью обновилась, и все без исключения ее участники существенно увеличили прибыль.
Если в прошлом году на вершине ТОПа оптовой торговли выделялись продавцы бумаги, бытовой техники и металла, то в этом году на первый план вышли косметика и продовольственные товары. В первую десятку также вошли торговцы зерном и металлами, а также продавцы замков. Среди прошлогодних торговцев свое место там сохранил лишь один участник. В ТОПе соперничали 137 компаний, из них 35 – новые участники.
Читайте на тематическом портале Kaubandus, что рассказал продавец мототехники, быстро расширяющий сеть своих представительств.
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