Finnair отменит 230 летних рейсов

Финская национальная авиакомпания Finnair из-за нехватки ресурсов отменит 230 летних рейсов. Это решение затронет около 28 тысяч пассажиров.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Kevin Hackert
Глава отдела коммуникаций Finnair Пяйви Таллквист подтвердила эту информацию изданию Yle.
По её словам, пассажиры были уведомлены об отмене полётов. Им были предложены другие варианты.
Руководство компании объясняет дефицит ресурсов переговорами по сокращению персонала среди пилотов. Переговоры связаны со многими организационными моментами.
Отмена рейсов планируется на период с начала июня до 11 августа.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Финская авиакомпания Finnair угрожает уволить или отправить в вынужденный отпуск в общей сложности 90 пилотов дальнемагистральных рейсов. Сообщение о начале переговоров, касающихся рабочих мест, появилось на фоне затянувшегося спора с профсоюзом пилотов.
Руководитель латвийской авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс планирует ежегодно развивать компанию и наконец вывести ее на биржу – что бы ни говорили местные политики и критически настроенные журналисты. Особого роста он ожидает именно от Эстонии.
Департамент транспорта опубликовал отчет о безопасности полетов за 2024 год, из которого следует, что в Эстонии в 2024 году было обслужено в общей сложности 176 620 рейсов, что на 12% или на 20 681 рейс больше, чем в предыдущем году. Из них 129 958 составляли транзитные рейсы, 38 189 – прибывающие и вылетающие рейсы, а 8473 – внутренние рейсы.
Латвийская авиакомпания официально стала первой в Европе, предлагающей бесплатный высокоскоростной интернет SpaceX Starlink на борту своих самолетов Airbus A220-300.
Для больниц и других медицинских учреждений надлежащий уход за рабочей одеждой является чрезвычайно важным. Помимо обеспечения корректного внешнего вида, этот процесс среди прочего обеспечивает, что в рабочей одежде не заведутся бактерии, вирусы и другие патогены, которые могут представлять опасность для медицинского работника и пациента. Современная технология позволяет минимизировать опасности посредством цифровизации.