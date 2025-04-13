Назад 13.04.25, 10:51 Finnair отменит 230 летних рейсов Финская национальная авиакомпания Finnair из-за нехватки ресурсов отменит 230 летних рейсов. Это решение затронет около 28 тысяч пассажиров.

Иллюстративное фото.

Foto: Kevin Hackert

Глава отдела коммуникаций Finnair Пяйви Таллквист подтвердила эту информацию изданию Yle.

По её словам, пассажиры были уведомлены об отмене полётов. Им были предложены другие варианты.

Руководство компании объясняет дефицит ресурсов переговорами по сокращению персонала среди пилотов. Переговоры связаны со многими организационными моментами.

Отмена рейсов планируется на период с начала июня до 11 августа.