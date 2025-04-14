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  • 14.04.25, 16:29

Таллинн аннулирует затянувшиеся на долгие годы детальные планировки

Два года назад в Таллинне насчитывалось более 700 инициированных много лет назад детальных планировок, реализация которых по каким-либо причинам застопорилась. По словам вице-мэра Мадле Липпус, такие детальные планировки постепенно аннулируются, и оставшиеся 376 планируется отменить в этом году, поскольку они зачастую основаны на устаревших принципах и обременяют как власти, так и ходатаев, пишет rus.err.ee.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Andras Kralla
«Если планировка была инициирована в 2014, 2016 или 2018 году, и с тех пор с заявителем не контактировали, то имеет смысл прекратить процедуру», – пояснила Липпус.
Она отметила, что дорабатывать такие планировки сложно, поскольку они зачастую основаны на устаревших принципах городского планирования.
После аннулирования детальной планировки можно начать новую процедуру, но иногда владелец приходит к выводу, что разрабатывать новую детальную планировку нецелесообразно, и что для возведения желаемого сооружения достаточно только проектировочных условий.
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