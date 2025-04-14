Назад 14.04.25, 16:29 Таллинн аннулирует затянувшиеся на долгие годы детальные планировки Два года назад в Таллинне насчитывалось более 700 инициированных много лет назад детальных планировок, реализация которых по каким-либо причинам застопорилась. По словам вице-мэра Мадле Липпус, такие детальные планировки постепенно аннулируются, и оставшиеся 376 планируется отменить в этом году, поскольку они зачастую основаны на устаревших принципах и обременяют как власти, так и ходатаев, пишет rus.err.ee.

Иллюстративное фото.

Foto: Andras Kralla

«Если планировка была инициирована в 2014, 2016 или 2018 году, и с тех пор с заявителем не контактировали, то имеет смысл прекратить процедуру», – пояснила Липпус.

Она отметила, что дорабатывать такие планировки сложно, поскольку они зачастую основаны на устаревших принципах городского планирования.

После аннулирования детальной планировки можно начать новую процедуру, но иногда владелец приходит к выводу, что разрабатывать новую детальную планировку нецелесообразно, и что для возведения желаемого сооружения достаточно только проектировочных условий.