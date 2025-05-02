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  • 02.05.25, 16:21

Предприятие Enefit Industry объявило тендер на строительство тепловой электростанции

Enefit Industry AS хочет заключить договор о строительстве «под ключ» для комплекса нарвской Балтийской электростанции тепловой электростанции с газовыми двигателями мощностью 100 мегаватт со способностью водородной генерации.
Балтийская электростанция.
  • Балтийская электростанция.
  • Foto: Eesti Energia
В объявленном 28 апреля тендере предприятие закупает электростанцию, предназначенную для выработки тепловой и электроэнергии в режиме когенерации, а также для предоставления частотных резервов. Планируемая совокупная мощность электростанции составит примерно 100 мегаватт. Электростанция будет работать на технологии газовых поршневых двигателей мощностью 4-13 мегаватт. Станция должна работать в основном на природном газе или биометане и уже сегодня быть способной использовать до 25% водород в качестве топлива.
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