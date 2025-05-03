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  • 03.05.25, 14:38

Finnair отменяет около ста рейсов 5 мая

Авиакомпания Finnair объявила об отмене около ста рейсов в понедельник, 5 мая, из-за забастовки профсоюза работников авиационной отрасли IAU. По данным компании, отмена рейсов затронет около 7500 клиентов, пишет YLE.
Finnair отменяет около ста рейсов 5 мая
  • Foto: Andras Kralla
Представители авиационной отрасли требуют повышения заработной платы на 4,3 процентных пункта. Они ссылаются на меры по экономии, предпринятые во время пандемии коронавируса.
Finnair предлагает клиентам отмененных рейсов альтернативные варианты, которые можно найти в разделе «Мои бронирования» на сайте компании или в мобильном приложении. Также клиенты могут отменить поездку и запросить возврат стоимости билета.
Из-за забастовки в понедельник возможны сбои в обработке багажа в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Finnair рекомендует прибыть в аэропорт заранее и упаковывать необходимые вещи, такие как лекарства, в ручную кладь.
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