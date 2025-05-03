Finnair отменяет около ста рейсов 5 мая

Авиакомпания Finnair объявила об отмене около ста рейсов в понедельник, 5 мая, из-за забастовки профсоюза работников авиационной отрасли IAU. По данным компании, отмена рейсов затронет около 7500 клиентов, пишет YLE
.
Представители авиационной отрасли требуют повышения заработной платы на 4,3 процентных пункта. Они ссылаются на меры по экономии, предпринятые во время пандемии коронавируса.
Finnair предлагает клиентам отмененных рейсов альтернативные варианты, которые можно найти в разделе «Мои бронирования» на сайте компании или в мобильном приложении. Также клиенты могут отменить поездку и запросить возврат стоимости билета.
Из-за забастовки в понедельник возможны сбои в обработке багажа в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Finnair рекомендует прибыть в аэропорт заранее и упаковывать необходимые вещи, такие как лекарства, в ручную кладь.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Департамент транспорта опубликовал отчет о безопасности полетов за 2024 год, из которого следует, что в Эстонии в 2024 году было обслужено в общей сложности 176 620 рейсов, что на 12% или на 20 681 рейс больше, чем в предыдущем году. Из них 129 958 составляли транзитные рейсы, 38 189 – прибывающие и вылетающие рейсы, а 8473 – внутренние рейсы.
Финская авиакомпания Finnair угрожает уволить или отправить в вынужденный отпуск в общей сложности 90 пилотов дальнемагистральных рейсов. Сообщение о начале переговоров, касающихся рабочих мест, появилось на фоне затянувшегося спора с профсоюзом пилотов.
Руководитель латвийской авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс планирует ежегодно развивать компанию и наконец вывести ее на биржу – что бы ни говорили местные политики и критически настроенные журналисты. Особого роста он ожидает именно от Эстонии.
Для Таллиннского аэропорта это стало сюрпризом
С апреля по октябрь Ryanair отменяет шесть маршрутов из Таллинна. Это стало неожиданностью для Таллиннского аэропорта.
При запуске нового бизнеса зачастую основное внимание уделяется продукту, услуге или маркетинговому плану, однако в мире, где все большее распространение получают цифровые технологии, одной из важнейших ценностей в плане идентичности вашего бренда становится домен. Зачем он нужен, как его выбрать и на какие тренды следует обратить внимание в 2025 году? Основываясь на опыте, приобретенном как в Эстонии, так и за рубежом, мы составили обзор, который поможет вам легче сориентироваться в мире, связанном с доменами.