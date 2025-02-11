Ryanair отменяет шесть маршрутов из Таллинна

На фоне сокращения неприбыльных маршрутов airBaltic из Таллинна другие участники авиарынка не спешат делиться информацией о доходности перевозок в Эстонии. Те немногие, кто комментирует ситуацию, признают – сделать маршруты сюда прибыльными непросто. В правительстве при этом успокаивают – существует лимит, ниже которого число транспортных связей упасть не должно.
Авиакомпания Ryanair объявила 10 октября, что с переходом на летнее расписание 2025 года полностью прекратит полеты из трех немецких аэропортов – Дортмунда, Дрездена и Лейпцига, и на 60% сократит рейсы из Гамбурга, пишет Deutsche Welle.
При строительстве дома на начальном этапе люди обычно скорее думают о фундаменте, крыше, решении по отоплению, начинаяпланировать внутреннюю обстановку уже после того, как паркет уложен и стены покрашены. На самом деле, такой подход наверняка станет залогом провала, так как кухня – это не просто мебель, и первые шаги по ее обустройству обязательно должны быть спланированы уже на этапе строительства. Почему? Строитель домов Мадис сейчас все выяснит.