Назад 05.05.25, 17:09 Обанкротившемуся бизнесмену возместят лишь половину судебных расходов Недавнее решение суда привело к закрытию уголовного дела против бизнесмена Оливера Крууда, однако компенсация судебных расходов была присуждена наполовину меньше, чем он хотел, и будет контролироваться банкротным управляющим Крууда.

Адвокаты Хельмери Индела и Кюллике Намм защищали Оливера Крууда в уголовном деле, которое было закрыто за истечением срока давности. Хотя Крууда требовал от государства возмещения судебных издержек в размере 115 400 евро, суд вынес решение в пользу половины суммы.

Foto: Andras Kralla

В ходе уголовного дела, длившегося несколько лет в Тартуском уездном суде, прокуратура обвиняла предпринимателей Айво Пярна и Яана Уйбо в том, что они стали причиной неплатежеспособности предприятия UP Varud OÜ, которое считалось производителем молочных продуктов Tere, а Оливера Крууда в том, что он этому способствовал.