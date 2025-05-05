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  • 05.05.25, 17:09

Обанкротившемуся бизнесмену возместят лишь половину судебных расходов

Недавнее решение суда привело к закрытию уголовного дела против бизнесмена Оливера Крууда, однако компенсация судебных расходов была присуждена наполовину меньше, чем он хотел, и будет контролироваться банкротным управляющим Крууда.
Адвокаты Хельмери Индела и Кюллике Намм защищали Оливера Крууда в уголовном деле, которое было закрыто за истечением срока давности. Хотя Крууда требовал от государства возмещения судебных издержек в размере 115 400 евро, суд вынес решение в пользу половины суммы.
  • Адвокаты Хельмери Индела и Кюллике Намм защищали Оливера Крууда в уголовном деле, которое было закрыто за истечением срока давности. Хотя Крууда требовал от государства возмещения судебных издержек в размере 115 400 евро, суд вынес решение в пользу половины суммы.
  • Foto: Andras Kralla
В ходе уголовного дела, длившегося несколько лет в Тартуском уездном суде, прокуратура обвиняла предпринимателей Айво Пярна и Яана Уйбо в том, что они стали причиной неплатежеспособности предприятия UP Varud OÜ, которое считалось производителем молочных продуктов Tere, а Оливера Крууда в том, что он этому способствовал.
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