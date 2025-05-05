Обанкротившемуся бизнесмену возместят лишь половину судебных расходов
Недавнее решение суда привело к закрытию уголовного дела против бизнесмена Оливера Крууда, однако компенсация судебных расходов была присуждена наполовину меньше, чем он хотел, и будет контролироваться банкротным управляющим Крууда.
Адвокаты Хельмери Индела и Кюллике Намм защищали Оливера Крууда в уголовном деле, которое было закрыто за истечением срока давности. Хотя Крууда требовал от государства возмещения судебных издержек в размере 115 400 евро, суд вынес решение в пользу половины суммы.
Foto: Andras Kralla
В ходе уголовного дела, длившегося несколько лет в Тартуском уездном суде, прокуратура обвиняла предпринимателей Айво Пярна и Яана Уйбо в том, что они стали причиной неплатежеспособности предприятия UP Varud OÜ, которое считалось производителем молочных продуктов Tere, а Оливера Крууда в том, что он этому способствовал.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Банкротный управляющий бывшего владельца молочного предприятия Tere Оливера Крууда подал иск с целью вернуть в конкурсную массу 12 миллионов евро, которые ушли близким к бизнесмену людям в результате продажи Tere. Прокуратура также инициировала уголовное дело для выяснения обстоятельств этой схемы.
Банкротный управляющий бывшего предпринимателя Оливера Крууда пытается вернуть более 12 млн евро, вырученных от продажи компании по производству молочных продуктов Tere. После совершения сделки деньги оказались у близких Крууда.
Государственный суд отклонил индивидуальную жалобу бизнесмена Оливера Крууда, в которой он просил признать неконституционными правовые нормы, примененные в судебном разбирательстве по делу о налоговом преступлении.
В феврале на полках Selver впервые появилась скандинавская линейка продукции First Price. Всего за несколько месяцев она полюбилась клиентам и зарекомендовала себя как мощное дополнение на рынке продуктов питания Эстонии.