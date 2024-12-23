Банкротный управляющий экс-промышленника требует от близких бизнесмена возврата огромной суммы
Банкротный управляющий бывшего предпринимателя Оливера Крууда пытается вернуть более 12 млн евро, вырученных от продажи компании по производству молочных продуктов Tere. После совершения сделки деньги оказались у близких Крууда.
Бизнесмены Марсель Вихманн (слева) и Оливер Крууда много лет назад на выходе из головного офиса Swedbank. В настоящее время Крууда задолжал компании Вихманна Best Idea OÜ 15 млн евро. Foto: Erik Prozes
Весной 2019 года в Харьюском уездном суде активно рассматривалось дело о налоговом преступлении, в котором в конце концов Оливер Крууда был признан виновным.
Государственный суд отклонил индивидуальную жалобу бизнесмена Оливера Крууда, в которой он просил признать неконституционными правовые нормы, примененные в судебном разбирательстве по делу о налоговом преступлении.
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