Назад 07.05.25, 17:22 Паб, где социал-демократы устраивали вечеринки, закрывается Паб Pööbel, более десяти лет просуществовавший на улице Тоомпуйестеэ в Таллинне в одном здании с социал-демократами, закроется в середине мая из-за истечения срока аренды с собственником дома.

Паб Pööbel.

Foto: Meeli Küttim

«На самом деле, нам продлили там аренду на год, что само по себе было очень хорошо со стороны арендодателя, – сказал Паап Тоонела, владелец Pööbel. – Мы были очень довольны». По его словам, корпорация домовладельцев Vironia теперь сама хочет распоряжаться нынешней площадью паба. По его словам, паб пользовался популярностью и привлекает посетителей и сейчас.