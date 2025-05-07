Паб, где социал-демократы устраивали вечеринки, закрывается

«На самом деле, нам продлили там аренду на год, что само по себе было очень хорошо со стороны арендодателя, – сказал Паап Тоонела, владелец Pööbel. – Мы были очень довольны». По его словам, корпорация домовладельцев Vironia теперь сама хочет распоряжаться нынешней площадью паба. По его словам, паб пользовался популярностью и привлекает посетителей и сейчас.
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