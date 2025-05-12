Глава Harju Elekter: правительство берет пример с Дональда Трампа

По словам генерального директора Harju Elekter Алвара Сасся, политики наконец-то начали использовать подход, при котором предпринимателей приглашают за один стол.
- Генеральный директор Harju Elekter Альвар Сассь.
- Foto: Liis Treimann
«Эстонское правительство взяло пример с Дональда Трампа или Илона Маска – спрашивают у предпринимателей, на чем можно было бы сэкономить», – пояснил Сассь, проведя параллель с тем, как на заводе Harju Elekter он сам постоянно борется с потерянными часами и потерянной эффективностью. «По крайней мере, у правительства есть компетентные советники, у которых есть требующие принятия решений и снижающие расточительство предложения».
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