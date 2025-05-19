Назад 19.05.25, 17:09 Hansa Grupp приостановила планы расширения в странах Балтии Глава Hansa Grupp Неэме Таммис, получивший на прошлой неделе титул «Лучшего руководителя года», рассказал в интервью Äripäev, что из-за экономической неопределенности концерн приостановил запланированные сделки в Латвии и Литве.

На прошлой неделе на Пярнуской конференции по управлению был объявлен лучший руководитель Эстонии – им стал председатель правления Hansa Grupp Неэме Таммис.

Foto: Jaana Palm

По словам Таммиса, несмотря на планы Hansa Grupp по расширению в странах Балтии, покупка более чем одной компании в сфере транспорта в настоящее время приостановлена. После получения награды на Пярнуской конференции по управлению Таммис пояснил, что не ясно, что произойдет на украинском фронте и в связи со всем этим в течение следующих трех лет, поэтому концерн не готов платить за компанию сумму, превышающую денежный поток за три года.