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  • 19.05.25, 13:06

Косметический бизнес Осиновского удвоил оборот и стал прибыльным

H.A.Brieger SIA, латвийский производитель косметики и владелец бренда Dzintars, в прошлом году достиг оборота в более 5 млн евро и стал прибыльным.
H.A.Brieger ведет переговоры с целью выйти на рынок HoReCa, то есть, сектора отелей, ресторанов и кафе.
  • H.A.Brieger ведет переговоры с целью выйти на рынок HoReCa, то есть, сектора отелей, ресторанов и кафе.
  • Foto: Pressifoto
H.A.Brieger SIA увеличила оборот в 2,1 раза в годовом сравнении и завершила 2024 год с прибылью в размере 107 500 евро. Примечательно, что в 2023 году убыток компании составил почти один миллион евро.
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