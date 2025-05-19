Косметический бизнес Осиновского удвоил оборот и стал прибыльным

Латвийский производитель косметики H.A.Brieger после трехлетней паузы вышел на эстонский рынок с продукцией Dzintars. Под руководством новых владельцев Анастасии Удаловой и Skinest Group обновленный ассортимент продукции Dzintars увеличился до более чем 50 наименований косметики и средств по уходу за кожей, сообщает компания в пресс-релизе.