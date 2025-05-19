Косметический бизнес Осиновского удвоил оборот и стал прибыльным

Оборот компании Олега Осиновского Skinest Rail, занимающейся арендой и ремонтом железнодорожной техники, в прошлом году снизился. В то же время прибыль увеличилась, и предприниматель решил снять 11,5 млн евро в качестве дивидендов, пишет Äripäev.
Латвийский производитель косметики H.A.Brieger после трехлетней паузы вышел на эстонский рынок с продукцией Dzintars. Под руководством новых владельцев Анастасии Удаловой и Skinest Group обновленный ассортимент продукции Dzintars увеличился до более чем 50 наименований косметики и средств по уходу за кожей, сообщает компания в пресс-релизе.
В сентябре прошлого года эстонский предприниматель Олег Осиновский приобрел активы латвийской фирмы по производству косметики и парфюмерии Dzintars. В марте ребрендинг наконец начал приносить результаты – оборот за первый месяц составил 0,4 млн евро, пишет Äripäev.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.