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  • 12.05.25, 06:00

Жизнь взаймы: объем потребительских кредитов в Эстонии достиг почти 2 млрд евро

Сложная экономическая ситуация подталкивает людей брать потребительские кредиты и покупать товары в рассрочку. Но легкая доступность быстрых денег приводит к соблазну получить дорогую вещь далеко не первой необходимости и загоняет потребителей в долговую яму.
Чем раньше начата работа с долговыми обязательствами, тем выше шансы на благоприятный исход.
  • Чем раньше начата работа с долговыми обязательствами, тем выше шансы на благоприятный исход.
  • Foto: Pixabay
«В течение последних двух лет наблюдается устойчивый рост количества обращений граждан за помощью по вопросам, связанным с задолженностью. Одновременно увеличилась и средняя сумма долга – сейчас она составляет около 25 000 евро на одного человека», – прокомментировала ДВ печальную статистику консультант по долгам из Эстонского общества душевного здоровья Терье Ляэтс.
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