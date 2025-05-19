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  • 19.05.25, 17:13

Тийт Вяхи: задержание танкера не влияет на работу порта Силламяэ. Журналисты мешают работать

По словам владельца порта Силламяэ и председателя совета AS Sillamäe Sadam Тийта Вяхи, задержание греческого нефтяного танкера российскими властями с юридической точки зрения порта не касается и не влияет на его работу.
Задержание греческого танкера не повлияет на работу порта Силламяэ, заявил Тийт Вяхи.
  • Задержание греческого танкера не повлияет на работу порта Силламяэ, заявил Тийт Вяхи.
  • Foto: Andras Kralla
«На наши перевозки и нашу работу это не влияет. То, что танкер остановили, - не вопрос порта», - сказал он.
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