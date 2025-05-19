Тийт Вяхи: задержание танкера не влияет на работу порта Силламяэ. Журналисты мешают работать
По словам владельца порта Силламяэ и председателя совета AS Sillamäe Sadam Тийта Вяхи, задержание греческого нефтяного танкера российскими властями с юридической точки зрения порта не касается и не влияет на его работу.
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.