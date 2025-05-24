Назад 24.05.25, 15:56 ЕС обсудит возможность лишения Венгрии права голоса Совет ЕС на ближайшем заседании 27 мая обсудит возможность лишения Венгрии права голоса, говорится в повестке заседания, передает «Медуза».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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Лишить одно из государств права голоса позволяет статья 7 Договора о Европейском союзе. Это может произойти, если будет установлены факты серьезного и постоянного нарушения этим государством ценностей сообщества.

Ближайшее слушание станет уже восьмым в рамках процедуры против Венгрии. Она была инициирована еще в 2018 году из-за подозрений в ограничении свободы слова в стране и с тех пор формально так и не была прекращена, однако с 2020 года этот вопрос не обсуждался.

Венгрия регулярно угрожает наложением вето на многие внешнеполитические решения ЕС, которые поддерживают все остальные страны — в частности, о поддержке Украины или санкциях против РФ. Еще в начале 2024 года европейские дипломаты допускали, что лишение Венгрии права голоса в соответствии с 7 статьей «может быть вариантом» решения этого вопроса.

Единственной страной кроме Венгрии, против которой велась процедура по статье 7, была Польша. Рассмотрение началось в 2017 году на фоне реформы польской судебной системы, которая, по мнению Брюсселя, поставила под угрозу принцип разделения властей в стране. В 2024 году процедура была прекращена.