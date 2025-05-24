Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,22%307,38
  • OMX Riga−0,48%871,29
  • OMX Tallinn0,28%2 052,28
  • OMX Vilnius−0,33%1 207,15
  • S&P 500−0,67%5 802,82
  • DOW 30−0,61%41 603,07
  • Nasdaq −1%18 737,21
  • FTSE 100−0,24%8 717,97
  • Nikkei 2250,47%37 160,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,2
  • OMX Baltic−0,22%307,38
  • OMX Riga−0,48%871,29
  • OMX Tallinn0,28%2 052,28
  • OMX Vilnius−0,33%1 207,15
  • S&P 500−0,67%5 802,82
  • DOW 30−0,61%41 603,07
  • Nasdaq −1%18 737,21
  • FTSE 100−0,24%8 717,97
  • Nikkei 2250,47%37 160,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,2
  • 24.05.25, 15:56

ЕС обсудит возможность лишения Венгрии права голоса

Совет ЕС на ближайшем заседании 27 мая обсудит возможность лишения Венгрии права голоса, говорится в повестке заседания, передает «Медуза».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
  • Foto: Shutterstock
Лишить одно из государств права голоса позволяет статья 7 Договора о Европейском союзе. Это может произойти, если будет установлены факты серьезного и постоянного нарушения этим государством ценностей сообщества.
Ближайшее слушание станет уже восьмым в рамках процедуры против Венгрии. Она была инициирована еще в 2018 году из-за подозрений в ограничении свободы слова в стране и с тех пор формально так и не была прекращена, однако с 2020 года этот вопрос не обсуждался.
Венгрия регулярно угрожает наложением вето на многие внешнеполитические решения ЕС, которые поддерживают все остальные страны — в частности, о поддержке Украины или санкциях против РФ. Еще в начале 2024 года европейские дипломаты допускали, что лишение Венгрии права голоса в соответствии с 7 статьей «может быть вариантом» решения этого вопроса.
Единственной страной кроме Венгрии, против которой велась процедура по статье 7, была Польша. Рассмотрение началось в 2017 году на фоне реформы польской судебной системы, которая, по мнению Брюсселя, поставила под угрозу принцип разделения властей в стране. В 2024 году процедура была прекращена.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 06.04.25, 10:33
Карри Гинтер: В случае ЕС мелочный политический торг имеет смысл
Карри Гинтер, эксперт по праву Европейского Союза и партнер бюро Sorainen, считает, что союз наиболее силен, когда малые государства не лишены права вето. Это касается в том числе и Венгрии, которая систематически выступает в пользу России и против Украины.
Новости
  • 07.03.25, 11:30
Лидеры ЕС утвердили план перевооружения Европы
Венгрия не поддержала Украину
Главы стран Европейского Союза утвердили план перевооружения Европы. Была также подписана декларация в поддержку Украины – воздержалась от подписи лишь Венгрия.
Mнения
  • 05.03.25, 06:00
Эстония в ЕС: быть послушным или быть стратегом?
Малые страны играют по чужим правилам и платят за это, в то время как могли бы выиграть не за счет следования правилам, а за счет их гибкой интерпретации, пишет сооснователь и председатель правления Admirals Александр Цихилов.
  • KM
Content Marketing
  • 09.05.25, 12:21
Altero расширяется: Citadele и Mogo подключились к ведущей платформе по сравнению финансовых услуг
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.

Самые читаемые

1
Новости
  • 22.05.25, 13:48
Правительство приняло в Нарве решения по АЭС и Балтийской электростанции
2
Новости
  • 21.05.25, 06:00
Собственница старинной усадьбы на Эндла мечтает продать ее Олегу Осиновскому
3
Новости
  • 23.05.25, 14:57
В торговле с Россией нет ничего предосудительного? Какао-бизнес из Кейла резко увеличил оборот и прибыль
4
Новости
  • 22.05.25, 09:29
ФОТО: в Нарве строятся здания для спортсменов и пенсионеров, впереди – новый торговый центр
5
Новости
  • 23.05.25, 08:45
Бизнесмен, потерявший деньги состоятельных клиентов, обанкротился
Долги исчисляются миллионами
6
Интервью
  • 23.05.25, 06:00
Юрий Фельштинский: НАТО больше нет

Последние новости

Новости
  • 24.05.25, 15:56
ЕС обсудит возможность лишения Венгрии права голоса
Новости
  • 24.05.25, 15:37
Коалиционное соглашение: II пенсионную ступень можно будет использовать в качестве залога по жилищному кредиту
Uudised
  • 24.05.25, 14:12
«Спад бума очищает рынок от ерунды». Экоактивист видит решение климатических проблем в ядерной энергии
Новости
  • 24.05.25, 12:03
Комиссар ЕС: торговое соглашение не должно основываться на угрозах
Новости
  • 24.05.25, 11:24
В МИД Украины готовят встречу Зеленского и Путина
Биржа
  • 23.05.25, 17:23
Мадис Мюйр скрывается от суда
Новости
  • 23.05.25, 17:01
Лакс: мелкими, но устойчивыми шажками мы движемся в верном направлении
Анри Лакс раскрывает секрет успеха Hepsor
Mнения
  • 23.05.25, 16:34
Делов-то: правительство заседает в Нарве, танкер в плену, Калле Лаанет под подозрением

Сейчас в фокусе

Историк Юрий Фельштинский опасается, что с приходом Дональда Трампа в Белый Дом альянса НАТО больше не существует.
Интервью
  • 23.05.25, 06:00
Юрий Фельштинский: НАТО больше нет
На собрании кредиторов Cresco Väärtpaberid в прошлом году присутствовал и обычно избегающий публичности Олев Шульц.
Новости
  • 23.05.25, 08:45
Бизнесмен, потерявший деньги состоятельных клиентов, обанкротился
Долги исчисляются миллионами
Руководители и владельцы Panamir Александр Вийнер (слева) и Кирилл Горлач.
Новости
  • 23.05.25, 14:57
В торговле с Россией нет ничего предосудительного? Какао-бизнес из Кейла резко увеличил оборот и прибыль
Офис JMV Motors. Компания, ввезшая в Эстонию множество автомобилей с чешскими номерами, ведет ожесточенный спор с Налоговым департаментом, который арестовал на ее счете гигантскую сумму.
Новости
  • 23.05.25, 08:26
Бизнес автодилера, ввозившего из Чехии дорогие машины, практически встал из-за Налогового департамента
Пять лет назад Янек Похла получил от президента знак почета, а теперь он увиливает от претензий банкротных управляющих.
Новости
  • 22.05.25, 16:28
Бывший крупный бизнесмен мог выпотрошить компанию перед банкротством
Управляющий: он потрепал и французскую компанию
Кусти Сальм (справа) возглавляет компанию, цель которой – разработать недорогую ракету для сбивания дронов.
Новости
  • 23.05.25, 14:01
Кусти Сальм – о ракете Frankenburg: «Мы плаваем в неизведанных водах»
Андрес Сутть и Кристен Михал рассказывают о том, что ждет эстонскую энергетику.
Новости
  • 22.05.25, 13:48
Правительство приняло в Нарве решения по АЭС и Балтийской электростанции
Исполнительный директор Altero Eesti Эйлин Куусемяэ.
  • KM
Content Marketing
  • 09.05.25, 12:21
Altero расширяется: Citadele и Mogo подключились к ведущей платформе по сравнению финансовых услуг

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025