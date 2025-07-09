Назад 09.07.25, 16:32 Петиция о снижении НСО на продукты питания собрала более 60 000 подписей К полудню 9 июля более 60 000 человек подписались под петицией, призывающей Рийгикогу снизить налог с оборота на продукты питания с нынешних 24% до 10%.

Поддержку петиции выразил и лидер Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.

Foto: Andras Kralla

Петиция была опубликована 30 июня и сбор подписей идти будет до 11 августа – при этом число подписавшихся уже превысило 65 тысяч человек, передает rus.err.ee.

Поддержку петиции выразил также лидер Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс, по мнению которого снижение НСО не только поможет потребителям, но и станет косвенной поддержкой для эстонского сельского хозяйства и пищевой промышленности:

«В январе 2025 года у меня состоялся очень долгий разговор с премьер-министром Кристеном Михалом по поводу того, что снижение налога с оборота на продукты должно быть реализовано, и я конкретно заявил, что правительство обязано это сделать. Задним числом можно считать, что это может быть одной из причин, по которой социал-демократы были исключены из правительства».

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Министр финансов от Партии реформ Юрген Лиги заявил, что снизить налог с оборота на продукты невозможно, поскольку это, по его мнению, наполнит карманы торговцев.

Глава «Ээсти 200», министр образования и науки Кристина Каллас также заявила, что снизить налог с оборота на продукты невозможно, так как у государства нет на это средств.