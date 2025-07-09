Эстония может заблокировать новый пакет санкций ЕС

Эстония может заблокировать принятие 18-го санкционного пакета Европейского Союза против России, если из него будет исключено введение более низкого потолка цен на российскую нефть, следует из слов министра иностранных дел Маргуса Цахкна, передает rus.err.ee.
- Министр иностранных дел Маргус Цахкна.
- Foto: Liis Treimann
Снижение потолка с нынешних 60 долларов за баррель до 45 долларов было изначально включено в предложенный Европейской комиссией проект, однако затем некоторые страны захотели исключить его – Эстония, однако, готова наложить вето на принятие 18-го пакета, если в нем не будет нового потолка цен.
Цахкна подчеркнул, что позиция Эстонии – принять предложенный Европейской комиссией санкционный пакет в его первоначальном виде и выступить против желания некоторых стран ослабить пакет путем исключения из него нового ценового потолка.
Министр иностранных дел Эстонии напомнил, что существующий потолок в 60 долларов действует уже два года и не снижался, поскольку западные страны не поддерживали этот шаг.
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Следующий раунд переговоров по введению новых санкций пройдет уже в среду в Брюсселе, где соберутся послы стран-членов.
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