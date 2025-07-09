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  • 09.07.25, 12:57

Эстония может заблокировать новый пакет санкций ЕС

Эстония может заблокировать принятие 18-го санкционного пакета Европейского Союза против России, если из него будет исключено введение более низкого потолка цен на российскую нефть, следует из слов министра иностранных дел Маргуса Цахкна, передает rus.err.ee.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна.
  • Министр иностранных дел Маргус Цахкна.
  • Foto: Liis Treimann
Снижение потолка с нынешних 60 долларов за баррель до 45 долларов было изначально включено в предложенный Европейской комиссией проект, однако затем некоторые страны захотели исключить его – Эстония, однако, готова наложить вето на принятие 18-го пакета, если в нем не будет нового потолка цен.
Цахкна подчеркнул, что позиция Эстонии – принять предложенный Европейской комиссией санкционный пакет в его первоначальном виде и выступить против желания некоторых стран ослабить пакет путем исключения из него нового ценового потолка.
Министр иностранных дел Эстонии напомнил, что существующий потолок в 60 долларов действует уже два года и не снижался, поскольку западные страны не поддерживали этот шаг.

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Следующий раунд переговоров по введению новых санкций пройдет уже в среду в Брюсселе, где соберутся послы стран-членов.
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