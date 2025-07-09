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  • 09.07.25, 16:52

Получивший 10 млн евро от государства Рагнар Сасс: в Эстонии появится 50 новых оборонных компаний

«В секторе много скрытности – у лучших компаний, которые я знаю, даже нет веб-сайтов», – рассказывает о работающих в Эстонии оборонных компаниях стартап-предприниматель Рагнар Сасс, инвестиционный фонд которого Darkstar получил 10 миллионов евро из государственного бюджета Эстонии.
В руках Рагнара Сасса изобретение, похожее на снаряд Deftak – оно прикрепляется к дрону и предназначено для атаки. Позади него – флаги украинского спецназа с автографами военнослужащих.
Уже в 2023 году, занимаясь помощью Украине, Рагнар Сасс понял, что для победы в войне нужно мыслить масштабнее. Так он пришел к созданию Darkstar, не только инвестиционного фонда, но и, прежде всего, разветвленной сети, которая в том числе дает компаниям возможность испытать свою продукцию прямо на фронте в Украине. Нигде в мире невозможно организовать столь быстрое тестирование, утверждает Сасс.
Государственный венчурный фонд SmartCap инвестирует в Darkstar 10 миллионов евро, к ним добавятся еще средства частных партнеров. Сасс считает, что с помощью фонда в Эстонии может появиться около полусотни оборонных стартапов.
SmartCap инвестирует в ваш фонд 10 миллионов евро. Что получит от этого Эстония?
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