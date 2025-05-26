Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,04%308,17
  • OMX Riga−0,61%870,12
  • OMX Tallinn0,3%2 058,41
  • OMX Vilnius−0,33%1 207,23
  • S&P 500−0,67%5 802,82
  • DOW 30−0,61%41 603,07
  • Nasdaq −1%18 737,21
  • FTSE 100−0,24%8 717,97
  • Nikkei 2251%37 531,53
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,78
  • OMX Baltic0,04%308,17
  • OMX Riga−0,61%870,12
  • OMX Tallinn0,3%2 058,41
  • OMX Vilnius−0,33%1 207,23
  • S&P 500−0,67%5 802,82
  • DOW 30−0,61%41 603,07
  • Nasdaq −1%18 737,21
  • FTSE 100−0,24%8 717,97
  • Nikkei 2251%37 531,53
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,78
  • 26.05.25, 14:20

Автодилеру, ввозившему из Чехии машины, предъявлено уголовное подозрение

Центральная криминальная полиция возбудила уголовные дела против компании JMV Motors, предлагающей услуги по прокату автомобилей с чешскими номерными знаками, и ее основателей Яака Лайксоо и Вирго Веймана.
Чешская компания JMV, ввозившая в Эстонию множество автомобилей с чешскими номерными знаками, уже долгое время спорит с Налогово-таможенным департаментом, который арестовал гигантскую сумму со счета компании. На фото – руководитель и владелец JMV Motors Яак Лайксоо.
  • Чешская компания JMV, ввозившая в Эстонию множество автомобилей с чешскими номерными знаками, уже долгое время спорит с Налогово-таможенным департаментом, который арестовал гигантскую сумму со счета компании. На фото – руководитель и владелец JMV Motors Яак Лайксоо.
  • Foto: Андрас Кралла
Полиция подозревает компанию в заключении кредитных договоров без разрешения Финансовой инспекции, а также в даче ложных сведений, чтобы избежать обязанности получить это разрешение.
По данным Äripäev, на прошлой неделе во вторник был проведен обыск в доме руководителя JMV Motors Яака Лайксоо, а также в офисе компании. Кроме того, следователи заинтересовались работниками фирмы.
На вопросы Äripäev Лайксоо в выходные не ответил, отказался от дачи комментариев и бывший руководитель компании Вирго Вейман. Адвокат Карел Ромет Педаяс заявил в субботу, что информация не соответствует действительности. «Ни одно из этих лиц не задержано, – сказал Педаяс. – К сожалению, я не даю комментариев ни по одному вопросу, связанному с клиентами».
Центральная криминальная полиция сегодня подтвердила, что предъявила подозрение в ведении экономической деятельности без лицензии и в предоставлении ложных данных двум мужчинам в возрасте 41 и 39 лет, предприятию JMV Motors, а также еще одной фирме, название которой не раскрывается.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 23.05.25, 08:26
Бизнес автодилера, ввозившего из Чехии дорогие машины, практически встал из-за Налогового департамента
Много лет поставлявшая эстонским богачам роскошные автомобили чешская компания JMV сменила название и ключевых представителей из-за давления со стороны Налогового департамента.
Новости
  • 03.03.25, 13:30
Компания, массово ввозившая в Эстонию авто с чешскими номерами, осталась без правления
Правление эстонской компании JMV Eesti, которая годами ввозила люксовые автомобили из Чехии по выгодным ценам, за два месяца полностью распалось.
Новости
  • 21.02.25, 16:35
Компания, которая привезла чешскую автомобильную схему в Эстонию, проиграла Налоговому департаменту
Таллиннский административный суд отклонил апелляцию чешской компании JMV Real Estate s.r.o. на решение Налогово-таможенного департамента, согласно которому у компании возникло обязательство по уплате налога с оборота в Эстонии уже в июне 2020 года.
  • KM
Content Marketing
  • 09.05.25, 12:21
Altero расширяется: Citadele и Mogo подключились к ведущей платформе по сравнению финансовых услуг
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.

Самые читаемые

1
Новости
  • 23.05.25, 14:57
В торговле с Россией нет ничего предосудительного? Какао-бизнес из Кейла резко увеличил оборот и прибыль
2
Новости
  • 24.05.25, 15:37
Коалиционное соглашение: II пенсионную ступень можно будет использовать в качестве залога по жилищному кредиту
3
Новости
  • 25.05.25, 12:31
Владелица обувной компании – государству: позвольте нам делать свою работу!
4
Новости
  • 25.05.25, 16:19
Государственный кредит довел компанию до банкротства. MES: невозможно бесконечно поддерживать утопающих в долгах
5
Новости
  • 22.05.25, 09:29
ФОТО: в Нарве строятся здания для спортсменов и пенсионеров, впереди – новый торговый центр
6
Новости
  • 22.05.25, 13:48
Правительство приняло в Нарве решения по АЭС и Балтийской электростанции

Последние новости

Новости
  • 26.05.25, 16:26
Эркки Кельдо: у эстонцев может быть важная роль в немецкой промышленности
Новости
  • 26.05.25, 15:13
Как наука может помочь в инвестировании? Подсказывает академик Март Саарма
Новости
  • 26.05.25, 14:20
Автодилеру, ввозившему из Чехии машины, предъявлено уголовное подозрение
Mнения
  • 26.05.25, 14:10
Колламаа: на рынке металлов наметились признаки стабилизации
Новости
  • 26.05.25, 13:23
Трамп отложил введение 50% пошлин на импорт из ЕС
Новости
  • 26.05.25, 12:50
Последние штрихи: супружеская пара из Украины открывает ресторан
Новости
  • 26.05.25, 11:31
Стен Тамкиви: сокращения сделали компании привлекательнее для инвесторов
Биржа
  • 26.05.25, 10:09
Инвесторы переподписались на облигации Invego почти в 4 раза

Сейчас в фокусе

Премьер-министр Кристен Михал.
Новости
  • 24.05.25, 15:37
Коалиционное соглашение: II пенсионную ступень можно будет использовать в качестве залога по жилищному кредиту
Компания Marjaveski под брендом La Froza предлагала замороженные ягоды, а также садовую продукцию.
Новости
  • 25.05.25, 16:19
Государственный кредит довел компанию до банкротства. MES: невозможно бесконечно поддерживать утопающих в долгах
Руководитель обувной компании Samelin Лейда Кикка.
Новости
  • 25.05.25, 12:31
Владелица обувной компании – государству: позвольте нам делать свою работу!
Руководители и владельцы Panamir Александр Вийнер (слева) и Кирилл Горлач.
Новости
  • 23.05.25, 14:57
В торговле с Россией нет ничего предосудительного? Какао-бизнес из Кейла резко увеличил оборот и прибыль
Завод по переработке нефти и газа компании «Тенгизшевройл» на Тенгизском месторождении в западном Казахстане.
Новости
  • 25.05.25, 11:39
Казахстан стал третьим поставщиком нефти для ЕС
В прошлом году завод Estonian Cell в Кунда приостановил работу на 20 дней из-за высоких цен на электроэнергию.
Новости
  • 25.05.25, 14:34
Estonian Cell завершила год с убытком и ожидает поддержки правительства
Историк Юрий Фельштинский опасается, что с приходом Дональда Трампа в Белый Дом альянса НАТО больше не существует.
Интервью
  • 23.05.25, 06:00
Юрий Фельштинский: НАТО больше нет
Исполнительный директор Altero Eesti Эйлин Куусемяэ.
  • KM
Content Marketing
  • 09.05.25, 12:21
Altero расширяется: Citadele и Mogo подключились к ведущей платформе по сравнению финансовых услуг

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025