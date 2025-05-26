Автодилеру, ввозившему из Чехии машины, предъявлено уголовное подозрение

Центральная криминальная полиция возбудила уголовные дела против компании JMV Motors, предлагающей услуги по прокату автомобилей с чешскими номерными знаками, и ее основателей Яака Лайксоо и Вирго Веймана.
- Чешская компания JMV, ввозившая в Эстонию множество автомобилей с чешскими номерными знаками, уже долгое время спорит с Налогово-таможенным департаментом, который арестовал гигантскую сумму со счета компании. На фото – руководитель и владелец JMV Motors Яак Лайксоо.
- Foto: Андрас Кралла
Полиция подозревает компанию в заключении кредитных договоров без разрешения Финансовой инспекции, а также в даче ложных сведений, чтобы избежать обязанности получить это разрешение.
По данным Äripäev, на прошлой неделе во вторник был проведен обыск в доме руководителя JMV Motors Яака Лайксоо, а также в офисе компании. Кроме того, следователи заинтересовались работниками фирмы.
На вопросы Äripäev Лайксоо в выходные не ответил, отказался от дачи комментариев и бывший руководитель компании Вирго Вейман. Адвокат Карел Ромет Педаяс заявил в субботу, что информация не соответствует действительности. «Ни одно из этих лиц не задержано, – сказал Педаяс. – К сожалению, я не даю комментариев ни по одному вопросу, связанному с клиентами».
Центральная криминальная полиция сегодня подтвердила, что предъявила подозрение в ведении экономической деятельности без лицензии и в предоставлении ложных данных двум мужчинам в возрасте 41 и 39 лет, предприятию JMV Motors, а также еще одной фирме, название которой не раскрывается.
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