Компания, которая привезла чешскую автомобильную схему в Эстонию, проиграла Налоговому департаменту

Таллиннский административный суд отклонил апелляцию чешской компании JMV Real Estate s.r.o. на решение Налогово-таможенного департамента, согласно которому у компании возникло обязательство по уплате налога с оборота в Эстонии уже в июне 2020 года.
- Владелец JMV Motors Яак Лайксоо ведет ожесточенные споры с налоговыми органами. Foto: Andras Kralla
Чешская фирма JMV Motors, завозившая в Эстонию большое количество автомобилей с чешскими номерными знаками, ведет ожесточенный спор с Налогово-таможенным департаментом (НТД), который арестовал крупную сумму на счетах компании. Если несколько лет назад НТД утверждал, что бизнес JMV не является проблемным, то теперь ситуация изменилась, писал Äripäev осенью.
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