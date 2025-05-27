ЕС пригрозил известному интернет-магазину штрафом за нарушение прав потребителей
В жалобах, поданных против известного интернет-магазина Shein, содержится длинный список обнаруженных на веб-платформе нарушений. Если они не будут устранены, компанию ожидает штраф от Евросоюза, сообщает Bloomberg.
Компания Shein, которая перенесла штаб-квартиру в Сингапур, производит одежду на фабрике в Гуанчжоу, Китае. Текущие жалобы связаны в первую очередь с онлайн-магазином Shein.
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Среди нарушений Shein указаны реклама фальшивых скидок, давление на пользователей с помощью цифровых подсказок для совершения покупок, предоставление вводящей в заблуждение информации о товарах и сокрытие данных, необходимых для связи со службой поддержки компании.
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Брюссель разрабатывает планы по введению таможенных пошлин на дешевые товары китайских онлайн-ритейлеров, таких как Temu, Shein и AliExpress. Таким образом ЕС намерен сдержать наплыв некачественных товаров из Китая, передает Financial Times.
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.