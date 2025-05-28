Слухи оказались правдой: шведская биржевая компания покупает лидера рынка в Эстонии

В 2023 году ITAK переехала в новые помещения в Тарту, где находятся офис, склад, мастерская и магазин.
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Первый раз о возможной продаже компании Äripäev услышал в феврале. Тогда член правления ITAK OÜ и владелец 90% доли Марко Лукк сообщил, что в последние годы поступало множество предложений по поглощению, однако до заключения сделки ни одно из них не дошло.
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В Эстонии не хватает медсестер, семейные врачи уходят на пенсию, а в EMO можно прождать несколько часов, медицина хронически недофинансируется. Один из вариант решения этой проблемы – частное медицинское страхование. Почему оно развивается в Эстонии так плохо?
За последние два года в различных районах Таллинна появилось несколько центров здоровья, которые объединяют разных поставщиков медицинских услуг – как частных, так и государственных, пишет портал Meditsiiniuudised.
29 февраля совет Нарвской больницы отозвал с должности члена правления Нарвской больницы Аго Кыргвеэ. Сам Кыргвеэ считает, что к его отставке привели политические интриги. Политики, поддержавшие отставку, напротив, указывают на финансовые нарушения. Так, больница получила штраф в 6726 евро за то, что в договор с подрядчиком кроме русского языка общения вписала эстонский и английский.
Топ-менеджер Operail Валентин Палласе в качестве частного лица запустил медицинский стартап – aiDoctor. С помощью приложения и чат-бота на основе искусственного интеллекта он рассчитывает облегчить проблему нехватки семейных врачей и докторов-специалистов. В профильном министерстве пока отнеслись к идее без энтузиазма, однако Палласе надеется привлечь и частных инвесторов.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.