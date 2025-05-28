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  • 28.05.25, 13:27

Слухи оказались правдой: шведская биржевая компания покупает лидера рынка в Эстонии

Asker Healthcare Group, чье IPO недавно состоялось на Стокгольмской бирже, объявила о приобретении ITAK OÜ – крупнейшего в Эстонии поставщика средств реабилитации и медицинской помощи.
В 2023 году ITAK переехала в новые помещения в Тарту, где находятся офис, склад, мастерская и магазин.
  • В 2023 году ITAK переехала в новые помещения в Тарту, где находятся офис, склад, мастерская и магазин.
  • Foto: Erakogu
Первый раз о возможной продаже компании Äripäev услышал в феврале. Тогда член правления ITAK OÜ и владелец 90% доли Марко Лукк сообщил, что в последние годы поступало множество предложений по поглощению, однако до заключения сделки ни одно из них не дошло.
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