Назад 28.05.25, 13:27 Слухи оказались правдой: шведская биржевая компания покупает лидера рынка в Эстонии Asker Healthcare Group, чье IPO недавно состоялось на Стокгольмской бирже, объявила о приобретении ITAK OÜ – крупнейшего в Эстонии поставщика средств реабилитации и медицинской помощи.

В 2023 году ITAK переехала в новые помещения в Тарту, где находятся офис, склад, мастерская и магазин.

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Первый раз о возможной продаже компании Äripäev услышал в феврале. Тогда член правления ITAK OÜ и владелец 90% доли Марко Лукк сообщил, что в последние годы поступало множество предложений по поглощению, однако до заключения сделки ни одно из них не дошло.