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  • 29.05.25, 17:18

«Ээсти 200» хочет превратить Эстонию в центр игорного бизнеса. План основан лишь на оценке лоббиста

Партия «Ээсти 200» включила в коалиционное соглашение обещание снизить налог на азартные игры для онлайн-казино и тем самым привлечь больше денег в эстонский спорт и культуру. Пока этот план основан лишь на оптимистичной оценке лоббистов.
«Ээсти 200» хочет превратить Эстонию в центр игорного бизнеса. План основан лишь на оценке лоббиста
  • Foto: Shutterstock
Вероятно, этот план также подразумевает наем большего числа чиновников, однако расчетов по этому поводу пока нет.
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