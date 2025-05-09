Европейские власти арестовали более 31 миллиона евро у эстонского казино Olybet

Под уголовным подозрением находятся как глава концерна казино Olympic Кори Дэвид Пламмер (сзади справа), так и материнская компания группы Olybet – OB Holding 1, принадлежащая Olympic.
Foto: Liis Treimann
Литовский инсайдер Шарунас Степуконис, похитивший у эстонской инвестиционной фирмы Baltcap более 40 миллионов евро, проиграл 31,6 миллиона евро в интернет-казино Olybet. Европейская прокуратура подтвердила, что арестовала имущество материнской компании казино на эту сумму.
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Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.