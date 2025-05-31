Предпринимателя Олега Сынаялга провожают в последний путь

Служба спасения Финляндии сообщила, что на юго-западе страны, в районе города Эура, столкнулись и упали два вертолета, вылетевшие из Таллинна. Финская полиция подтвердила, что все находившиеся на борту вертолетов люди погибли.
Финский Центр расследования несчастных случаев (OTKES) опубликовал фотографии вертолетов, которые в субботу вылетели из Таллинна и столкнулись в Финляндии, в районе города Эура. В результате аварии погибли, в том числе, известные эстонские предприниматели.
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.