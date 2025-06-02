ОПЕК+ продолжает наращивать добычу, стоимость нефти выросла

Казахстан занял третье место среди крупнейших поставщиков нефти в ЕС по итогам 2024 года, следует из данных Евростата. Его доля составила 11,5%. На полшага впереди – Норвегия (12,1%), а лидером стали США (15,4%), пишет DW.
Цены на нефть на мировом рынке достигли самого высокого уровня за последние две недели после того, как США и Китай решили приостановить торговую войну и снизили ранее установленные чрезмерные таможенные пошлины. Потенциальное ядерное соглашение между США и Ираном, впрочем, помогло немного скорректировать рост цен в четверг, пишет руководитель по ценообразованию моторного топлива компании Circle K Индрек Сасси.
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.