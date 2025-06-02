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  • 02.06.25, 17:12

ОПЕК+ продолжает наращивать добычу, стоимость нефти выросла

Несмотря на заявление ОПЕК+ о планах увеличить поставки нефти на сотни тысяч баррелей в сутки, рынки отреагировали на новость ростом цен.
ОПЕК+ увеличивает объемы добычи четвертый месяц подряд.
  • ОПЕК+ увеличивает объемы добычи четвертый месяц подряд.
  • Foto: AP/Scanpix
В минувшую субботу нефтяной картель ОПЕК+ сообщил, что с июля добыча вырастет на 411 000 баррелей в день. Рынки восприняли новость положительно, поскольку аналитики ожидали более резкого роста.
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