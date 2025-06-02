Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,21%307,5
  • OMX Riga−0,02%866,96
  • OMX Tallinn0,08%2 080,03
  • OMX Vilnius0,01%1 202,56
  • S&P 5000,41%5 935,94
  • DOW 300,08%42 305,48
  • Nasdaq 0,67%19 242,61
  • FTSE 1000,02%8 774,26
  • Nikkei 225−1,3%37 470,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%90,68
  • OMX Baltic0,21%307,5
  • OMX Riga−0,02%866,96
  • OMX Tallinn0,08%2 080,03
  • OMX Vilnius0,01%1 202,56
  • S&P 5000,41%5 935,94
  • DOW 300,08%42 305,48
  • Nasdaq 0,67%19 242,61
  • FTSE 1000,02%8 774,26
  • Nikkei 225−1,3%37 470,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%90,68
  • 02.06.25, 16:50

В Стамбуле начались переговоры между Россией и Украиной

Второй раунд переговоров между Москвой и Киевом о возможности завершить войну в Украине стартовал в Стамбуле, сообщил МИД Украины, а также российское госагентство ТАСС. Встреча делегаций двух стран началась в понедельник, 2 июня, почти с двухчасовым опозданием, передает DW.
Делегацию Украины на переговорах в Стамбуле возглавляет министр обороны Украины Рустем Умеров (в центре).
  • Делегацию Украины на переговорах в Стамбуле возглавляет министр обороны Украины Рустем Умеров (в центре).
  • Foto: Scanpix
Встречу открыл министр иностранных дел Турции, выступающей в качестве посредника, Хакан Фидан. Он заявил, что рад тому, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной в данный момент проходит в Стамбуле. При этом Фидан выразил надежду, что данные обсуждения принесут «конкретные результаты», которые «приблизят нас (мировое сообщество – ред.) на шаг к миру».
Накануне, 1 июня, госсекретарь США Марко Рубио созвонился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как передала позже пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс, в ходе этой беседы Рубио «повторил призыв президента США Дональда Трампа к продолжению прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения прочного мира».
Второй раунд переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Статья продолжается после рекламы

В тот же день, 1 июня, как Россия, так и Украина сообщили, что направили в Стамбул делегации для переговоров. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров, сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский в Telegram. Во главе делегации России снова будет помощник президента РФ Владимира Путина – Владимир Мединский, вопреки просьбе президента США Дональда Трампа заменить его во втором раунде.
Спецпосланник президента США Кит Келлог 29 мая в интервью телеканалу ABC News указал, что со стороны Европы ожидается прибытие советников по нацбезопасности Германии, Франции и Великобритании.
Первый раунд прямых переговоров прошел 16 мая также в Стамбуле. Однако на встрече не было достигнуто никакого прогресса в направлении прекращения огня. Единственным достижением первой за три года встречи стал обмен пленными, который к настоящему моменту уже состоялся.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Эпицентр
  • 28.05.25, 09:00
Конец войны в Украине принесет строительному рынку рост цен и напряженность
Некоторые предприниматели опасаются, что с окончанием войны в Украине нас ждёт очередной многократный рост цен, другие считают, что до катастрофы дело не дойдёт. Однако очевидно, что эта крайне позитивная новость повлечет за собой напряженность на строительном рынке.
Интервью
  • 23.05.25, 06:00
Юрий Фельштинский: НАТО больше нет
Историк Юрий Фельштинский считает, что приход Дональда Трампа в Белый дом практически уничтожил НАТО. Это делает Эстонию еще больше заинтересованной в том, чтобы Россия не захватила Украину, т.к. в противном случае вторжение России в страны Балтии Фельштинский считает неизбежным.
Новости
  • 23.05.25, 16:05
Буи преткновения: пограничники Эстонии и России не пришли к согласию
22 мая в Нарва-Йыэсуу прошли переговоры пограничных служб Эстонии и России по поводу установки буев на границе по реке Нарва. По словам министра внутренних дел Игоря Таро, которому доложили о результатах переговоров, окончательной договоренности достичь не удалось.
Новости
  • 24.05.25, 11:24
В МИД Украины готовят встречу Зеленского и Путина
Украина активно готовится к возможной встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига в пятницу, 23 мая, передает DW.
  • KM
Content Marketing
  • 30.05.25, 14:33
Каковы тренды сферы складского хозяйства сегодня и в будущем?
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.

Статья продолжается после рекламы

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.05.25, 17:05
Специальная планировка миллиардного завода утверждена. VKG начинает поиск инвесторов по всему миру
2
ТОП
  • 01.06.25, 12:14
ТОП продавцов одежды: самое резкое падение – в секторе спортивных товаров
3
Новости
  • 31.05.25, 11:14
Предпринимателя Олега Сынаялга проводили в последний путь
4
Новости
  • 31.05.25, 14:44
Супруги начали успешный пекарский бизнес в подвале родителей: «Ностальгично, но возвращаться туда не хочется»
5
Подсказка
  • 28.05.25, 17:15
Как освободиться от кредита, взятого мошенниками на ваше имя?
6
Новости
  • 31.05.25, 17:39
В Эстонии построят комплекс для крупных мероприятий на 10 000 зрителей

Последние новости

Биржа
  • 02.06.25, 17:12
ОПЕК+ продолжает наращивать добычу, стоимость нефти выросла
Новости
  • 02.06.25, 16:50
В Стамбуле начались переговоры между Россией и Украиной
Новости
  • 02.06.25, 16:07
Футбольные клубы Эстонии могли нарушить Закон о конкуренции. Начато уголовное расследование
Биржа
  • 02.06.25, 14:25
Выход на биржу Primostar оставил инвесторов равнодушными
ТОП
  • 02.06.25, 14:08
1,3 млн евро на работника: ТОП металлообрабатывающих компаний с самым большим оборотом на сотрудника
Новости
  • 02.06.25, 13:04
Победа Windoor принесет адвокатам миллионные гонорары
Биржа
  • 02.06.25, 12:39
Вкус биржи: коррекция перед тем как все грохнется?
Биржа
  • 02.06.25, 11:46
Облигации Eesti Energia были переподписаны в девять раз

Сейчас в фокусе

На прощание с предпринимателем Олегом Сынаялгом собрались семья, друзья и знакомые.
Новости
  • 31.05.25, 11:14
Предпринимателя Олега Сынаялга проводили в последний путь
Магазин спортивных товаров Sports Direct в торговом центре Ülemiste. Фото иллюстративное.
ТОП
  • 01.06.25, 12:14
ТОП продавцов одежды: самое резкое падение – в секторе спортивных товаров
Иллюстративное фото.
Новости
  • 31.05.25, 17:39
В Эстонии построят комплекс для крупных мероприятий на 10 000 зрителей
Илон Маск.
Новости
  • 01.06.25, 13:29
NYT: Илон Маск злоупотреблял наркотиками во время предвыборной кампании Трампа
Владельцы Samliku Pekker Райдо и Эва Соосаар.
Новости
  • 31.05.25, 14:44
Супруги начали успешный пекарский бизнес в подвале родителей: «Ностальгично, но возвращаться туда не хочется»
По словам председателя правления Viru Keemia Grupp Ахти Асманна, поиск финансирования может занять около года.
Новости
  • 30.05.25, 17:05
Специальная планировка миллиардного завода утверждена. VKG начинает поиск инвесторов по всему миру
45% людей в возрасте 60–65 лет хотели бы иметь резерв более 10 000 евро. Фото иллюстративное.
Новости
  • 31.05.25, 17:07
Исследование: жители Эстонии активно копят, но многие держат деньги на банковских счетах
Светодиодная маркировка безопасности – это идеальное решение, если вам необходима долговечная и износостойкая маркировка на бетоне, стенах или других поверхностях. Зона ожидания выдачи товаров.
  • KM
Content Marketing
  • 30.05.25, 14:33
Каковы тренды сферы складского хозяйства сегодня и в будущем?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

Статья продолжается после рекламы

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025