В Стамбуле начались переговоры между Россией и Украиной

Второй раунд переговоров между Москвой и Киевом о возможности завершить войну в Украине стартовал в Стамбуле, сообщил МИД Украины, а также российское госагентство ТАСС. Встреча делегаций двух стран началась в понедельник, 2 июня, почти с двухчасовым опозданием, передает DW.
- Делегацию Украины на переговорах в Стамбуле возглавляет министр обороны Украины Рустем Умеров (в центре).
- Foto: Scanpix
Встречу открыл министр иностранных дел Турции, выступающей в качестве посредника, Хакан Фидан. Он заявил, что рад тому, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной в данный момент проходит в Стамбуле. При этом Фидан выразил надежду, что данные обсуждения принесут «конкретные результаты», которые «приблизят нас (мировое сообщество – ред.) на шаг к миру».
Накануне, 1 июня, госсекретарь США Марко Рубио созвонился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как передала позже пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс, в ходе этой беседы Рубио «повторил призыв президента США Дональда Трампа к продолжению прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения прочного мира».
Второй раунд переговоров РФ и Украины в Стамбуле
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В тот же день, 1 июня, как Россия, так и Украина сообщили, что направили в Стамбул делегации для переговоров. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров, сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский в Telegram. Во главе делегации России снова будет помощник президента РФ Владимира Путина – Владимир Мединский, вопреки просьбе президента США Дональда Трампа заменить его во втором раунде.
Спецпосланник президента США Кит Келлог 29 мая в интервью телеканалу ABC News указал, что со стороны Европы ожидается прибытие советников по нацбезопасности Германии, Франции и Великобритании.
Первый раунд прямых переговоров прошел 16 мая также в Стамбуле. Однако на встрече не было достигнуто никакого прогресса в направлении прекращения огня. Единственным достижением первой за три года встречи стал обмен пленными, который к настоящему моменту уже состоялся.
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