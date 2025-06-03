Назад 03.06.25, 10:44 Срок использования средств из Фонда справедливого перехода могут продлить на три года Большинство проектов, финансируемых в Ида-Вирумаа из средств Фонда справедливого перехода общим объемом 340 млн евро, не удастся завершить в установленные сроки, в связи с чем государство планирует продлить срок использования этих средств до конца августа 2029 года.

Глава NPM Silmet Райво Васну.

Foto: Liis Treimann

Завершение проектов к первоначальному сроку, то есть к 31 августа 2026 года, оказалось для подавляющего большинства проектов нереальным из-за длительности процесса привлечения необходимых средств и сопутствующей бюрократии, пишет rus.err со ссылкой на Põhjarannik.

В министерстве финансов подтвердили изданию, что возможность сдвинуть сроки использования средств из Фонда справедливого перехода рассматривается, и, по информации Põhjarannik, минэкономики направило на согласование проект решения, согласно которому этот срок будет перенесен на 31 августа 2029 года.

К настоящему времени в Ида-Вирумаа был завершен всего один проект – завод магнитов NPM Silmet в Нарве, получивший из фонда 15 млн евро. Также активно строится спа-комплекс на Чудском озере, которому выделили 13 млн евро, и киногородок в Йыхви, получивший 11 млн евро.