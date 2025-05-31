Назад 31.05.25, 16:43 Telia Eesti покупает партнерскую компанию-разработчика Telia покупает своего давнего партнера – софтверное предприятие Iglu. Компания Iglu, в числе прочего, оказывает услуги LHV и системе э-резидентства, а также участвует в реализации крупных ИТ-проектов, в том числе нового портала о здоровье.

Telia подала в Департамент конкуренции ходатайство об одобрении сделки.

Foto: Andres Haabu

«В результате сделки, требующей одобрения Департамента конкуренции, телекоммуникационные и ИТ-услуги Telia получат значительный ресурс для разработки программного обеспечения. Стратегическое сотрудничество рассматривается прежде всего с точки зрения клиентской базы», – сообщается в пресс-релизе.

По словам руководителя бизнес-подразделения Telia Eesti Кристьяна Кукка, Iglu – надежный и сильный партнер по разработкам, при участии которого был создан ряд мобильных решений, в том числе широко используемой услуги Mobiil-ID: «Как коммерческое предприятие мы высоко ценим потенциал роста Iglu, и он соответствует стратегическим целям Telia».

Компания Telia подала в Департамент конкуренции ходатайство об одобрении сделки. В случае ее одобрения компания Iglu продолжит работать самостоятельно, под прежним брендом, как дочернее предприятие Telia. Руководство компании Iglu также остается прежним.

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Iglu OÜ начала свою деятельность в 2013 году и специализируется на разработке ПО, бизнес-аналитике, бизнес- и ИТ-консалтинге. Компания разрабатывает сложные публичные электронные услуги, веб-решения и бизнес-приложения с большим количеством пользователей и высокими требованиями к производительности – от стратегического планирования и анализа до внедрения и обслуживания.

Основными постоянными клиентами Iglu являются LHV, Telia, TEHIK и другие крупные эстонские компании. В офисах Iglu в Таллинне и Тарту работает около 50 человек.