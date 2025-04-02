Helmes получила разрешение на покупку известной эстонской IT-компании
Департамент конкуренции одобрил сделку, в ходе которой компания по разработке программного обеспечения Helmes приобретает специализирующуюся на бизнес-аналитике, машинном обучении и планировочных решениях фирму Infovara.
Infovara – один из самых опытных поставщиков решений в области бизнес-аналитики и искусственного интеллекта в Эстонии, отметил член правления Helmes Андрес Кальо (третий слева). На фото также партнер Helmes Хелен Пеэк (справа) и члены правления Infovara Андрес Кукке, Майги Ронглиен, Эрле Кильдьер и Танель Рюйтли. Foto: Kristiina Tammik
По оценке Департамента, это слияние не нанесет ущерба конкуренции на рынке анализа данных, на котором представлено множество компаний.
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Разрабатывающая программное обеспечение компания AS Helmes приобретает фирму OÜ Infovara, специализирующуюся на бизнес-аналитике, машинном обучении и планировочных решениях. Таким образом Helmes намерена укрепить отделение по работе с искусственным интеллектом и данными.
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