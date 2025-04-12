На задержанном в Эстонии танкере выявлено 40 нарушений

Портом назначения задержанного танкера был российский город Усть-Луга. В настоящее время судно стоит на якоре в заливе Мууга. Фото иллюстративное.
Foto: Andras Kralla
По словам директора службы мореходства Департамента транспорта Кристьяна Труу, инспекторы департамента проверяли судно весь вчерашний день и выявили значительные недостатки. В связи с этим судну не разрешили продолжить путь.
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Ранним утром пятницы в Финском заливе было задержано судно Kiwala, входящее в теневой российский флот. Судно останется под контролем эстонских властей как минимум до тех пор, пока не будет установлено, под чьим флагом оно ходит. Попавшие под санкции суда нередко подделывают свои флаги, и Kiwala может оказаться одним из таких случаев.
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