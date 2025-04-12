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  • 12.04.25, 14:18

На задержанном в Эстонии танкере выявлено 40 нарушений

Департамент транспорта проверил танкер Kiwala и выявил в общей сложности 40 нарушений. Судну было запрещено продолжать путь до устранения всех недостатков.
Портом назначения задержанного танкера был российский город Усть-Луга. В настоящее время судно стоит на якоре в заливе Мууга. Фото иллюстративное.
  • Портом назначения задержанного танкера был российский город Усть-Луга. В настоящее время судно стоит на якоре в заливе Мууга. Фото иллюстративное.
  • Foto: Andras Kralla
По словам директора службы мореходства Департамента транспорта Кристьяна Труу, инспекторы департамента проверяли судно весь вчерашний день и выявили значительные недостатки. В связи с этим судну не разрешили продолжить путь.
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