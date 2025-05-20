Россия освободила танкер Green Admire

Российские власти освободили в понедельник танкер Green Admire, задержанный 18 мая в российских территориальных водах после выхода из порта Силламяэ с грузом сланцевого масла.
- Танкер Green Admire. Фото иллюстративное.
- Foto: Scanpix
К вечеру 19 мая судно покинуло российские территориальные воды и взяло курс на Роттердам, передает rus.err.ee.
Нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии вышел 18 мая из порта Силламяэ и следовал по согласованному маршруту через российские территориальные воды, где был задержан.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что действия России были вызваны давлением на ее теневой флот в Балтийском море.
В ВМС Эстонии накануне сообщили, что задержание танкера могло быть связано с тем, что судно, находясь в территориальных водах России, не отреагировало на неоднократные предупреждения при входе в зону, которую Россия обозначила как опасную для судоходства.
Как писали
ранее «Деловые ведомости», задержание танкера не повлияло на работу порта Силламяэ. По словам владельца порта Силламяэ и председателя совета AS Sillamäe Sadam Тийта Вяхи, «то, что танкер остановили, – не вопрос порта».
Вяхи также прокомментировал сообщение ERR о том, что отдел управления судоходством Департамента транспорта совместно с лоцманами будет направлять суда, прибывающие в Силламяэ и покидающие его, через территориальные воды Эстонии.
«Это не вопрос Департамента транспорта, – говорит Вяхи. – Фактически есть свободный маршрут от Силламяэ в Датские проливы. И если посмотреть их глубину, то как в эстонских территориальных водах, так и через кусок пути по российской территории нет никаких препятствий судам, которые могут пройти через Датские проливы».
Вчера Департамент транспорта сообщил, что при выходе из порта Силламяэ судно использовало согласованный и проходящий через российскую морскую зону маршрут, поскольку этот путь для крупных судов безопаснее, чем проход между отмелями в эстонской акватории.
В дальнейшем ведомство намерено направлять суда, прибывающие в Силламяэ и выходящие из него, в сопровождении лоцманов через территориальные воды Эстонии. Организацией займется государственный флот, расходы на лоцманов покроет судовладелец или фрахтователь, сообщили в департаменте.
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