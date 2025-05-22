Высокие цены на энергию оставляют Эстонии два выбора

Доля промышленности в ВВП Ида-Вирумаа заметно выше, чем в среднем по Эстонии, но и спад в этой отрасли за последние годы был значительно больше среднего именно здесь. Деньги Фонда справедливого перехода теперь сулят региону промышленный рост и локальный строительный бум, считает руководитель Ида-Вируского инвестиционного агентства Теэт Куусмик.
Подсчитать точный период окупаемости солнечных панелей можно только задним числом, когда известны объемы выработанного электричества и цена, по которой оно было продано. Увы, данные прошлого - единственный способ для малого производителя электроэнергии просчитать целесообразность инвестиции. При этом показатели прошлого года дают весьма однозначный ответ.
В понедельник, 12 мая, предприятие Eesti Energia завершило добровольный выкуп акций у мелких акционеров Enefit Green, в результате чего доля материнского предприятия Eesti Energia в Enefit Green увеличилась до 97,2 процента.
Нарвитянин Денис Андреев научился ювелирному делу от своего отца и работает в этой сфере уже четверть века. Но сейчас Денис решил перейти работать на нарвские электростанции и в своём магазине бывает лишь время от времени. Вместо крошечных ювелирных изделий главная его забота теперь - огромная турбина.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.