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  • 22.05.25, 11:06

Высокие цены на энергию оставляют Эстонии два выбора

Выступая на Пярнуской конференции по управлению, экономический аналитик Трийну Тапвер признала, что местные промышленные предприятия вынуждены сокращать потребление энергии.
Экономический аналитик Трийну Тапвер.
  • Экономический аналитик Трийну Тапвер.
  • Foto: Andras Kralla
Она пояснила, что в США электроэнергия в среднем на 37% дешевле, а в Китае на 58% дешевле, чем в Европе, поэтому у местных компаний не остается иного выбора.
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