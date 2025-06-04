Работы эстонского художника отправятся на Луну и в космос
«Вообще какой-то сюр… Я просто строил сарай, и тут звонок с немецкого номера. Я был абсолютно уверен, что это скам», – смеется художник Кульдар Леэмент. А оказалось звонившие хотели сохранить творчество Леэмента навечно – в космосе.
Он выучил эстонский язык по комиксам про Микки Мауса
«Почему вы вообще в Эстонии?» «Нравится». «Ты, наверное, не говоришь по-эстонски». «Говорю». «То, чем ты занимаешься, эстонцам точно не по душе». «Им очень даже нравится». «И как долго ты еще здесь пробудешь?» «Я здесь живу».
При входе в бар и гостиницу на бывшей винокурне гостей встречает Кая Каллас в розовом бальном платье, Керсти Кальюлайд и Ким Чен Ын в образах роковых красоток, и еще целый сонм политиков и икон поп-культуры.
Инвестиции в искусство набирают все большую популярность среди жителей Эстонии, возросший спрос уже привел к заметному росту цен. «У нас была ситуация на аукционе, когда произведение, первоначальная цена которого составляла 500 евро, было приобретено за 5000 евро», – говорит Пия Аусман, управляющий и куратор Haus Galeri.
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.