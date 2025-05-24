Назад 26.05.25, 12:50 Последние штрихи: супружеская пара из Украины открывает ресторан В следующую субботу в Раквере откроет двери кафе-ресторан Read, пишет портал Lääne-Virumaa Uudised.

В начале апреля мы писали о супружеской паре из Украины – Олександре и Ирине, которые готовили к открытию новый ресторан в Раквере. Теперь подготовка завершена, и новое заведение откроет двери на следующей неделе.

Foto: Rahel Lepp

«Хотя некоторые последние штрихи еще в процессе, мы готовы принять вас в уютной литературной атмосфере, где встречаются вкусы, ароматы и вдохновение. Наше меню — это не просто еда, это путешествие по страницам любимых книг: от классики до современности, от сказок до мистики», — так владельцы представили новый ресторан на его на странице в соцсетях. Владельцами являются супруги из Украины — Ирина и Олександр.