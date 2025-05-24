Последние штрихи: супружеская пара из Украины открывает ресторан

В начале апреля мы писали о супружеской паре из Украины – Олександре и Ирине, которые готовили к открытию новый ресторан в Раквере. Теперь подготовка завершена, и новое заведение откроет двери на следующей неделе.
Foto: Rahel Lepp
«Хотя некоторые последние штрихи еще в процессе, мы готовы принять вас в уютной литературной атмосфере, где встречаются вкусы, ароматы и вдохновение. Наше меню — это не просто еда, это путешествие по страницам любимых книг: от классики до современности, от сказок до мистики», — так владельцы представили новый ресторан на его на странице в соцсетях. Владельцами являются супруги из Украины — Ирина и Олександр.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Застройщиком отеля выступает компания Loodusspaahotell OÜ. Проект разработан архитектурным бюро KUU Arhitektid. Строительные работы выполняют компании Nordecon AS и Embach Ehitus OÜ. Общий объем инвестиций в проект составляет 36 миллионов евро, из которых 13 миллионов финансируется при поддержке Фонда справедливого перехода.
Продержавшись чуть более полугода, новый ресторан Purjelaev на первом этаже здания Valge Laev в Палдиски несколько дней назад закрылся. По словам собственника заведения Виктории Кивистик, ресторану не хватило исходного финансирования и резервных средств, а быстрый рост цен на сырье лишь подлил масла в огонь.
За долю на эстонском рынке охлажденных и замороженных продуктов борются в том числе небольшие предприниматели с объемами от сотен килограммов до десятков тонн в месяц. Они предлагают продукцию ручного производства и не могут конкурировать с промышленными гигантами по цене.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.