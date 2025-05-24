Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,04%308,17
  • OMX Riga−0,61%870,12
  • OMX Tallinn0,3%2 058,41
  • OMX Vilnius−0,33%1 207,23
  • S&P 500−0,67%5 802,82
  • DOW 30−0,61%41 603,07
  • Nasdaq −1%18 737,21
  • FTSE 100−0,24%8 717,97
  • Nikkei 2251%37 531,53
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,75
  • OMX Baltic0,04%308,17
  • OMX Riga−0,61%870,12
  • OMX Tallinn0,3%2 058,41
  • OMX Vilnius−0,33%1 207,23
  • S&P 500−0,67%5 802,82
  • DOW 30−0,61%41 603,07
  • Nasdaq −1%18 737,21
  • FTSE 100−0,24%8 717,97
  • Nikkei 2251%37 531,53
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,75
  • 26.05.25, 12:50

Последние штрихи: супружеская пара из Украины открывает ресторан

В следующую субботу в Раквере откроет двери кафе-ресторан Read, пишет портал Lääne-Virumaa Uudised.
В начале апреля мы писали о супружеской паре из Украины – Олександре и Ирине, которые готовили к открытию новый ресторан в Раквере. Теперь подготовка завершена, и новое заведение откроет двери на следующей неделе.
  • В начале апреля мы писали о супружеской паре из Украины – Олександре и Ирине, которые готовили к открытию новый ресторан в Раквере. Теперь подготовка завершена, и новое заведение откроет двери на следующей неделе.
  • Foto: Rahel Lepp
«Хотя некоторые последние штрихи еще в процессе, мы готовы принять вас в уютной литературной атмосфере, где встречаются вкусы, ароматы и вдохновение. Наше меню — это не просто еда, это путешествие по страницам любимых книг: от классики до современности, от сказок до мистики», — так владельцы представили новый ресторан на его на странице в соцсетях. Владельцами являются супруги из Украины — Ирина и Олександр.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 09.05.25, 12:33
Оазис тишины на берегу Чудского озера: строительство спа-отеля за 36 млн евро достигло важного этапа
ГАЛЕРЕЯ: смотрите, как выглядит проект
Застройщиком отеля выступает компания Loodusspaahotell OÜ. Проект разработан архитектурным бюро KUU Arhitektid. Строительные работы выполняют компании Nordecon AS и Embach Ehitus OÜ. Общий объем инвестиций в проект составляет 36 миллионов евро, из которых 13 миллионов финансируется при поддержке Фонда справедливого перехода.
Новости
  • 08.04.25, 06:00
Проклятое место? В Палдиски закрылся очередной ресторан
Продержавшись чуть более полугода, новый ресторан Purjelaev на первом этаже здания Valge Laev в Палдиски несколько дней назад закрылся. По словам собственника заведения Виктории Кивистик, ресторану не хватило исходного финансирования и резервных средств, а быстрый рост цен на сырье лишь подлил масла в огонь.
Эпицентр
  • 02.04.25, 06:00
Бендерики, курзе и сырники. Каково малым предпринимателям пробиваться на полки торговых сетей?
За долю на эстонском рынке охлажденных и замороженных продуктов борются в том числе небольшие предприниматели с объемами от сотен килограммов до десятков тонн в месяц. Они предлагают продукцию ручного производства и не могут конкурировать с промышленными гигантами по цене.
Новости
  • 09.04.25, 11:24
Супружеская пара из Украины открывает ресторан в Раквере
Украинцы Ирина и Олександр завоевали симпатии жителей Раквере еще до открытия своего ресторана. На самом деле идея открыть заведение возникла во многом по просьбе клиентов.
  • KM
Content Marketing
  • 20.05.25, 11:56
Работодателю проще повысить осведомленность сотрудника о кибербезопасности, чем самому человеку
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.

Самые читаемые

1
Новости
  • 23.05.25, 14:57
В торговле с Россией нет ничего предосудительного? Какао-бизнес из Кейла резко увеличил оборот и прибыль
2
Новости
  • 24.05.25, 15:37
Коалиционное соглашение: II пенсионную ступень можно будет использовать в качестве залога по жилищному кредиту
3
Новости
  • 25.05.25, 12:31
Владелица обувной компании – государству: позвольте нам делать свою работу!
4
Новости
  • 25.05.25, 16:19
Государственный кредит довел компанию до банкротства. MES: невозможно бесконечно поддерживать утопающих в долгах
5
Новости
  • 22.05.25, 09:29
ФОТО: в Нарве строятся здания для спортсменов и пенсионеров, впереди – новый торговый центр
6
Новости
  • 22.05.25, 13:48
Правительство приняло в Нарве решения по АЭС и Балтийской электростанции

Последние новости

Новости
  • 26.05.25, 17:57
Правительство отложило вызвавший жаркие споры план поддержки морских ветропарков
Новости
  • 26.05.25, 16:26
Эркки Кельдо: у эстонцев может быть важная роль в немецкой промышленности
Новости
  • 26.05.25, 15:13
Как наука может помочь в инвестировании? Подсказывает академик Март Саарма
Новости
  • 26.05.25, 14:20
Автодилеру, ввозившему из Чехии машины, предъявлено уголовное подозрение
Mнения
  • 26.05.25, 14:10
Колламаа: на рынке металлов наметились признаки стабилизации
Новости
  • 26.05.25, 13:23
Трамп отложил введение 50% пошлин на импорт из ЕС
Новости
  • 26.05.25, 12:50
Последние штрихи: супружеская пара из Украины открывает ресторан
Новости
  • 26.05.25, 11:31
Стен Тамкиви: сокращения сделали компании привлекательнее для инвесторов

Сейчас в фокусе

Премьер-министр Кристен Михал.
Новости
  • 24.05.25, 15:37
Коалиционное соглашение: II пенсионную ступень можно будет использовать в качестве залога по жилищному кредиту
Компания Marjaveski под брендом La Froza предлагала замороженные ягоды, а также садовую продукцию.
Новости
  • 25.05.25, 16:19
Государственный кредит довел компанию до банкротства. MES: невозможно бесконечно поддерживать утопающих в долгах
Руководитель обувной компании Samelin Лейда Кикка.
Новости
  • 25.05.25, 12:31
Владелица обувной компании – государству: позвольте нам делать свою работу!
Руководители и владельцы Panamir Александр Вийнер (слева) и Кирилл Горлач.
Новости
  • 23.05.25, 14:57
В торговле с Россией нет ничего предосудительного? Какао-бизнес из Кейла резко увеличил оборот и прибыль
Завод по переработке нефти и газа компании «Тенгизшевройл» на Тенгизском месторождении в западном Казахстане.
Новости
  • 25.05.25, 11:39
Казахстан стал третьим поставщиком нефти для ЕС
В прошлом году завод Estonian Cell в Кунда приостановил работу на 20 дней из-за высоких цен на электроэнергию.
Новости
  • 25.05.25, 14:34
Estonian Cell завершила год с убытком и ожидает поддержки правительства
Историк Юрий Фельштинский опасается, что с приходом Дональда Трампа в Белый Дом альянса НАТО больше не существует.
Интервью
  • 23.05.25, 06:00
Юрий Фельштинский: НАТО больше нет
исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.
  • KM
Content Marketing
  • 20.05.25, 11:56
Работодателю проще повысить осведомленность сотрудника о кибербезопасности, чем самому человеку

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025