Эстонский ресторан быстрого питания вышел на рынок Хельсинки и строит новые планы

На берегу моря, рядом с портом Тойла в Ида-Вирумаа, работает ресторан Toila Mereresto. Работает даже зимой, хоть и не полную неделю, что для пляжного ресторана – достижение. Причем, в поселке Тойла около 800 жителей, и Mereresto – не единственный ресторан здесь. Как ему удается держаться на плаву?