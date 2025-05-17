Эстонский ресторан быстрого питания вышел на рынок Хельсинки и строит новые планы

Компания Poke Bowl, которая занимается производством здорового фастфуда, уже открыла ресторан в Хельсинки и планирует открыть еще несколько по франшизе в Финляндии и других соседних странах, рассказал соучредитель и мажоритарный владелец компании Микк Раявер.
- Соучредитель и мажоритарный владелец Poke Bowl Микк Раявер.
- Foto: Liis Treimann
«Я думаю, что интерес представляют Латвия и Швеция, а также Восточная Европа, поскольку там концепция “поке” все еще нова – нет такого количества устоявшихся игроков, как, например, в странах Западной и Центральной Европы», – приоткрыл Раявер завесу над планами Poke Bowl.
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