Назад 01.06.25, 13:29 NYT: Илон Маск злоупотреблял наркотиками во время предвыборной кампании Трампа Миллиардер и глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа употреблял наркотические вещества «гораздо чаще, чем было известно ранее». Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники в окружении бизнесмена.

Илон Маск.

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По словам собеседников газеты, Маск, в частности, злоупотреблял кетамином. В марте 2024 года он рассказывал, что принимает кетамин по рецепту врача в небольших количествах «раз в две недели или как-то так», передает «Медуза».

Но, как утверждает NYT, Маск принимал кетамин гораздо чаще, «иногда ежедневно», а также смешивал его с другими наркотиками. Он рассказывал своему окружению, что из-за частого употребления кетамина у него начались проблемы с мочевым пузырем.

В публикации говорится, что бизнесмен также принимал экстази и галлюциногенные грибы. Собеседники издания утверждают, что при себе Маск носил коробку с медикаментами, в которой было около 20 таблеток, включая таблетки с маркировкой стимулятора Аддералл.

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Газета отмечает, что остается неизвестным, продолжил ли Маск употреблять наркотические вещества после того, как присоединился к администрации Трампа и возглавил Департамент эффективности правительства США. Компания Маска SpaceX, как государственный подрядчик, обязана проводить выборочные тесты на наркотики среди своих сотрудников. Но, по словам источников NYT, Маск заранее получал информацию о планируемых тестах.

Во время пресс-конференции с Трампом в Овальном кабинете 30 мая Маска попросили прокомментировать публикацию газеты. Он заявил, что The New York Times публикует фейки и предложил журналистам «двигаться дальше».

В марте 2024 года в интервью бывшему ведущему CNN Дону Лемону Маск рассказывал, что у него в мозгу периодически возникает «негативное химическое состояние», похожее на депрессию. По его словам, выйти из «негативного состояния» ему помогает кетамин — сильнодействующее вещество, которое обычно используется как анестетик. Бизнесмен утверждал, что принимает его по рецепту врача. На вопрос, злоупотреблял ли Маск когда-либо кетамином, бизнесмен ответил: «Не думаю. Если вы употребляете слишком много кетамина, вы не можете по-настоящему работать».