Илон Маск покидает администрацию Трампа

Илон Маск объявил, что оставляет пост «специального правительственного сотрудника», и поблагодарил Дональда Трампа за возможность «сократить расточительные расходы», передает DW.
- Илон Маск.
- Foto: Shutterstock
«Поскольку мой срок полномочий в качестве специального правительственного сотрудника подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за предоставленную мне возможность сократить расточительные расходы», – написал он.
Предприниматель добавил, что не сомневается в будущем «миссии» Департамента эффективности правительства (DOGE), которым он руководил. По его мнению, она будет «только укрепляться со временем, превращаясь в образ жизни всего правительства».
Критика Трампа со стороны Маска
Статья продолжается после рекламы
Ранее 28 мая телеканал CBS опубликовал в Х отрывок интервью с Илоном Маском, которое должно выйти в эфир в воскресенье, 1 июня. В нем предприниматель критикует предложенный Дональдом Трампом «большой и красивый» законопроект, который, по его мнению, приведет к увеличению государственных трат. «Я был разочарован, увидев законопроект с огромными расходами», – сказал Маск, добавив, что это «подрывает» усилия DOGE.
«Я думаю, закон может быть или большим, или красивым. Но я не уверен, что он может быть и тем, и другим», – добавил Маск. «Большим и красивым» администрация Трампа называет законопроект, который, среди прочего, предполагает продление налоговых льгот, а также расширение расходов на армию, усиление защиты границ США и реализацию предложений президента страны по депортации нелегальных мигрантов.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Президент США Дональд Трамп не должен был вводить пошлины, опираясь на Закон о чрезвычайном положении – так постановил суд по международной торговле США и заблокировал большинство этих пошлин.
Не как всегда в середине этой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым не просто обсудили самые актуальные события прошедшей недели, не просто привязали их к фондовым рынкам, да еще и объяснили их!
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.