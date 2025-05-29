Назад 29.05.25, 12:21 Илон Маск покидает администрацию Трампа Илон Маск объявил, что оставляет пост «специального правительственного сотрудника», и поблагодарил Дональда Трампа за возможность «сократить расточительные расходы», передает DW.

Илон Маск.

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«Поскольку мой срок полномочий в качестве специального правительственного сотрудника подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за предоставленную мне возможность сократить расточительные расходы», – написал он.

Предприниматель добавил, что не сомневается в будущем «миссии» Департамента эффективности правительства (DOGE), которым он руководил. По его мнению, она будет «только укрепляться со временем, превращаясь в образ жизни всего правительства».

Критика Трампа со стороны Маска

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Ранее 28 мая телеканал CBS опубликовал в Х отрывок интервью с Илоном Маском, которое должно выйти в эфир в воскресенье, 1 июня. В нем предприниматель критикует предложенный Дональдом Трампом «большой и красивый» законопроект, который, по его мнению, приведет к увеличению государственных трат. «Я был разочарован, увидев законопроект с огромными расходами», – сказал Маск, добавив, что это «подрывает» усилия DOGE.

«Я думаю, закон может быть или большим, или красивым. Но я не уверен, что он может быть и тем, и другим», – добавил Маск. «Большим и красивым» администрация Трампа называет законопроект, который, среди прочего, предполагает продление налоговых льгот, а также расширение расходов на армию, усиление защиты границ США и реализацию предложений президента страны по депортации нелегальных мигрантов.