Назад 09.06.25, 11:50 В США вступил в силу запрет на въезд для граждан 12 стран В США с понедельника, 9 июня, вступил в силу полный запрет на въезд в страну для граждан 12 стран и частичный запрет для граждан еще семи государств, пишет DW

Белый дом, фото иллюстративное.

Foto: ALEXANDRE F FAGUNDES

Полный запрет введен в отношении граждан 12 стран: Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Частичный запрет введен для граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы. Им не будут выдавать гостевые и студенческие визы. При этом сохраняются, например, визы с целью работы или для воссоединения с родственниками-американцами.

В ограничениях предусмотрены исключения для лиц с постоянным видом на жительство в США («грин-карта»), лиц с двойным гражданством с паспортом из незатронутой запретом страны или «определенных членов семей граждан США», отмечает агентство AFP.

Статья продолжается после рекламы

На сайте Белого дома перечислены причины, по которым администрация ввела запрет. Среди них: «неадекватные процедуры проверок» в некоторых странах, высокий процент просрочки виз среди граждан, нехватка сотрудничества в обмене информацией, «значительное присутствие террористов или спонсируемый государством терроризм», а также отказ некоторых стран из списка принимать обратно своих депортируемых из США граждан.

Трамп уже вводил запрет, его отменил Байден

Во время первого президентского срока Дональд Трамп вводил такой же запрет для граждан Кубы, Чада, Ирана, Ливии, КНДР, Сомали, Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена. Эту меру отменил Джо Байден. На сей раз Северная Корея и Сирия не попали ни под полный, ни под частичный запрет.

По словам Трампа, такая мера во время его первого срока стала «чрезвычайно успешной» и предотвратила теракты в США. «Мы восстановим запрет на въезд и не позволим радикальным исламским террористам въезжать в нашу страну», – заявил Трамп.

Запрет на фоне антисемитской атаки в Вашингтоне

Объявление Трампа о введении запрета произошло на фоне антисемитской атаки против еврейских активистов в городе Боулдер, штат Колорадо. 45-летний гражданин Египта, живший в США нелегально с женой и детьми, бросил в толпу зажигательную смесь с криком «Свобода Палестине!» Были ранены 15 человек, среди них – пенсионер, переживший Холокост, сообщает агентство Associated Press.

«В XXI веке мы видели и видим один за другим теракты, которые совершают иностранцы с истекшей визой, приехавшие из опасных мест со всего мира», – сказал президент США. Говоря о терактах, Трамп заявил, что не позволит «тому, что произошло в Европе, произойти и в Америке». В списки на запрет могут быть добавлены новые страны, пригрозил он.