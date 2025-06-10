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  • 10.06.25, 15:45

Прокуратура начала уголовное производство в отношении Эрки Сависаара

Полиция начала уголовное производство в отношении Эрки Сависаара, волостного старейшины Винни, почти три месяца назад, но Сависаар утверждает, что ничего не знает о текущем расследовании, сообщает Maaleht.
Эрки Сависаар занимает должность старейшины волости Винни с конца 2023 года.
  • Эрки Сависаар занимает должность старейшины волости Винни с конца 2023 года.
  • Foto: Andras Kralla
Сависаар прокомментировал Maaleht, что слышит об уголовном производстве впервые и что его не вызывали на допрос.
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