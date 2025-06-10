Прокуратура начала уголовное производство в отношении Эрки Сависаара
Полиция начала уголовное производство в отношении Эрки Сависаара, волостного старейшины Винни, почти три месяца назад, но Сависаар утверждает, что ничего не знает о текущем расследовании, сообщает Maaleht.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.