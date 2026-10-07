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Известный ресторан движется к банкротству. Янтсон винит в упадке бизнес-партнера

Компания Sauna Üks, управлявшая рестораном Manna la Roosa на улице Сауна в Старом Таллинне, получила от суда запрет на распоряжение имуществом, что является первым шагом на пути к банкротству.
Ресторатор Стен-Эрик Янтсон намерен открыть Manna la Roosa в другом месте.
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