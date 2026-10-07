Известный ресторан движется к банкротству. Янтсон винит в упадке бизнес-партнера

Здание у моря в Силламяэ, где семья Венгервельд создает отель и ресторан, выставлено на продажу судебным исполнителем. К этому привел спор предпринимателей с Силламяэской горуправой о регистрации разборного шатра во дворе отеля: чиновники считают, что это постоянное строение, которое нужно внести в Строительный регистр, а отельеры планируют выезжать с этим шатром на ярмарки и другие мероприятия.
Долгое время работавший в технологическом бизнесе Иво Мяги закрывает тартуский ресторан Sinimandria спустя чуть более года после открытия. Бизнес обошелся дорого: в прошлом году убыток ресторана превысил его выручку.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.