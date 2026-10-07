Известный ресторан движется к банкротству. Янтсон винит в упадке бизнес-партнера

Здание у моря в Силламяэ, где семья Венгервельд создает отель и ресторан, выставлено на продажу судебным исполнителем. К этому привел спор предпринимателей с Силламяэской горуправой о регистрации разборного шатра во дворе отеля: чиновники считают, что это постоянное строение, которое нужно внести в Строительный регистр, а отельеры планируют выезжать с этим шатром на ярмарки и другие мероприятия.