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Судебный исполнитель продает строящийся отель из-за долга в 555 евро

Здание у моря в Силламяэ, где семья Венгервельд создает отель и ресторан, выставлено на продажу судебным исполнителем. К этому привел спор предпринимателей с Силламяэской горуправой о регистрации разборного шатра во дворе отеля: чиновники считают, что это постоянное строение, которое нужно внести в Строительный регистр, а отельеры планируют выезжать с этим шатром на ярмарки и другие мероприятия.
Герман Венгервельд на фоне своего отеля. Внешние строительные работы здесь завершены, остались внутренние. Но по поводу трех частей будущего отеля предприниматель и городские власти ведут споры.
  • Герман Венгервельд на фоне своего отеля. Внешние строительные работы здесь завершены, остались внутренние. Но по поводу трех частей будущего отеля предприниматель и городские власти ведут споры.
  • Foto: Николай Андреев
Компания WengerHouse, владеющая зданием отеля и территорией вокруг него, получила от городских властей предписание внести в регистр несколько изменений, сделанных на территории во время реконструкции старого здания, в том числе шатер, рассказал ДВ член правления компании Герман Венгервельд.
По его словам, все требования он выполнил, кроме последнего, поскольку категорически с ним не согласен. Осенью прошлого года управа выписала компании штраф (вернее, принудительный денежный платеж) за невыполнение предписания в размере 1300 евро, компания оспорила его в суде, но тот отказал в предварительной защите, и взысканием денег занялась судебный исполнитель Наталья Малахова.
По словам Германа Венгервельда, она снимает со счета компании деньги, которые туда периодически поступают от контрагентов, и сейчас от штрафа остались неоплаченными меньше 600 евро. Сама Наталья Малахова уточнила для ДВ, что компании осталось заплатить 555 евро и 65 центов.
Чтобы востребовать штраф полностью, судебный исполнитель объявила электронный аукцион по продаже отеля. Начальная цена – 300 000 евро. Начало торгов назначено на 29 октября.

Оплата штрафа затянулась на неопределенный срок

Наталья Малахова подтвердила, что средства постепенно снимаются с арестованного счета, но отметила, что деньги туда поступают нерегулярно, а исполнительное производство длится уже почти год.
«После наложения ареста на банковский счет в течение первых трех месяцев на счет судебного исполнителя поступили всего два платежа на общую сумму немногим более 13 евро, – рассказала ДВ судебный исполнитель. – В дальнейшем денежные средства поступали, однако нерегулярно и в разных суммах. Поэтому погашение задолженности за счет денежных средств, поступающих на счет, происходило медленно».
Шатер, из-за которого спорят предприниматель и городские чиновники, установлен во дворе строящегося отеля. Герман Венгервельд уверяет, что и зонт, и стены, и деревянный постамент полностью разбираются для перевозки.
  • Шатер, из-за которого спорят предприниматель и городские чиновники, установлен во дворе строящегося отеля. Герман Венгервельд уверяет, что и зонт, и стены, и деревянный постамент полностью разбираются для перевозки.
  • Foto: Николай Андреев
Исполнительное производство не должно затягиваться на неопределенный срок, отметила Наталья Малахова. Поэтому она приняла решение взыскать имущество должника – недвижимость. Судебный исполнитель сообщила, что о другом имуществе фирмы-должника ей не было известно, должник не отреагировал на предложение предоставить другое имущество и просьбы составить график погашения долга он тоже не представил.
Должник обжаловал действия судебного исполнителя в суде, добавила Наталья Малахова, но суд не удовлетворил его жалобы.

Ресторан и отель из руин

Как писали ДВ, супруги Герман и Ирина Венгервельд еще до знакомства владели ресторанами в Петродворце, затем, уже вместе – отелем в Санкт-Петербурге. Но потом решили переехать в Эстонию, на родину предков Германа, и в качестве места жительства выбрали Силламяэ.
Здесь они с сыном Германа Вальтером основали компанию WengerHouse, которая купила заброшенную территорию, где в советское время располагалась воинская часть. От нее остались только руины дома 1949 года постройки и еще одного маленького строения, которые семья постепенно реконструирует. Планировалось создать отель и ресторан высокой кухни, рассчитанный не только на местных жителей, но и на туристов.
В старом здании поменьше семья построила летнее кафе, которое принадлежит младшему сыну Германа Мартину. Сама компания WengerHouse принадлежит старшему сыну Вальтеру, но Герман является членом правления и фактически руководит основным бизнесом.

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Летнее кафе «Украденное солнце» организовали в руинах небольшого строения середины прошлого века.
  • Летнее кафе «Украденное солнце» организовали в руинах небольшого строения середины прошлого века.
  • Foto: Николай Андреев
Герман рассказал, что в реконструкцию недвижимости было вложено уже около 300 000 евро, не считая цены покупки. По его словам, после начала исполнительного производства были арестованы счета и недвижимость, а строительные работы оказались заблокированы. При этом летнее кафе на территории продолжает работать, поскольку это другое юридическое лицо.

Аукцион, скорее всего, будет отменен

«У нас принципиальная позиция», – объясняет Герман свое решение не платить штраф. Он уверен, что аукцион по продаже отеля в итоге будет отменен, поскольку на счет фирмы придет очередной платеж от партнера, судебный исполнитель снимет эти деньги, и штраф таким образом будет выплачен полностью. «Конечно же, мы не будем продавать все это за 3 копейки, грубо говоря. Просто наш спор с администрацией вылился вот в этот аукцион», – сказал Герман Венгервельд.
По его словам, уплаченный штраф позволил бы городской управе утверждать в суде, что предприниматель тем самым признал свою неправоту. Судебных заседаний по этому делу еще не было.
«Если до окончания аукциона будет полностью погашена сумма, необходимая для исполнения требования и покрытия исполнительных расходов – 555,65 евро – аукцион будет отменен. В таком случае недвижимость останется у нынешнего собственника», – пояснила ДВ судебный исполнитель.
На стойке шатра сохранился шильдик производителя, где указаны технические характеристики.
  • На стойке шатра сохранился шильдик производителя, где указаны технические характеристики.
  • Foto: Николай Андреев
По словам Венгервельда, который в том числе ссылается на мнение технического эксперта, шатер можно разобрать примерно за полтора часа, и хозяева уже не раз это делали. Сам шатер представляет собой гигантский зонт, на его единственной опоре есть шильдик, на котором так и написано. Сборные стеклянные стены шатра – это ветрозащита, которая к зонту не крепится. Герман Венгервельд указывает, что у прежнего владельца этот шатер стоял в Раквере и не считался постоянным строением.
Пока длится спор вокруг шатра, он сменил владельца. В августе 2025 года, рассказал Герман Венгервельд, компания WengerHouse продала шатер компании его сына Мартина Венгервельда, а затем взяла его в аренду. Некоторое время конструкция лежала на территории отеля разобранной, но потом Венгервельды снова собрали ее – после этого компания WengerHouse и получила штраф от города.

Отношения не складываются

Герман Венгервельд и городская управа спорят еще о двух частях будущего отеля. В одной из комнат здания (с отдельным входом с улицы) предприниматель хочет открыть магазинчик, в котором арендатор планирует продавать оливковое масло, сыр, вино и другие товары из Испании. Для этого нужно официально изменить назначение комнаты.
Но вице-мэр Силламяэ Алексей Степанов письменно сообщил Герману Венгервельду, что этого нельзя сделать, «поскольку конструктивное и правовое состояние здания в целом не приведено в соответствие с требованиями». Проблема в другом, парадном входе в отель, который предприниматели перестроили без разрешения на строительство, и теперь, сообщил вице-мэр, его необходимо легализовать, прежде чем заниматься комнатой для магазина. Венгервельд считает, что эти два вопроса никак не связаны, поскольку находятся в разных частях здания, и чиновники к нему придираются.
По его мнению, проблемы с городской управой у него начались после того, как он отказался от услуг местной фирмы в поисках подрядчика для прокладки теплотрассы. Кроме частных, эта компания выполняет многочисленные городские заказы. У двух владельцев фирмы жены на тот момент работали в городской управе, о чем весной писал Delfi.
«В отношении этого объекта недвижимости выдано несколько разных предписаний, и все они остаются в силе, – прокомментировал мэр Силламяэ Тынис Калберг. – Мы обратили к принудительному исполнению только одно предписание, срок исполнения которого был продлен, но которое все равно не было исполнено. Остальные предписания город не обращал к принудительному исполнению, несмотря на истечение сроков их исполнения». Подозрения Венгервельда он комментировать не стал.
Тынис Калберг считает, что сейчас было бы неправильно комментировать продолжающийся судебный спор. «По имеющейся у меня информации, предприятие работает (судя как по рекламе в социальных сетях, так и по отзывам клиентов) – предприниматель решил, что не будет выполнять предписание и уплачивать принудительный денежный платеж. Поэтому судебный исполнитель действует в соответствии с законом», – заметил мэр Силламяэ.
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