Назад KM Предприниматель сменил мечту о суперкарах на Corvette: «В нем все как надо» Майкол ездил на Ferrari и Lamborghini, но, если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит, как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Майкол представляет новую жемчужину своей коллекции.

Автомобиль с восьмицилиндровым двигателем объемом 6,2 литра напоминает самые крутые экземпляры из коллекции моделей авто, которыми в детстве владели многие мальчишки, но он самый настоящий. Садишься, нажимаешь кнопку старта, и наслаждаешься — всего за три с половиной секунды можно разогнаться до ста, совсем как в песне группы Smilers.

«Мне доводилось пробовать разные суперкары, в том числе Ferrari и Lamborghini. Но если сравнивать комфорт вождения этих автомобилей, то Corvette для меня определенно лучший», — хвалит Майкол свой автомобиль. Он в точности помнит момент, когда впервые сел в Corvette во время тест-драйва и положил руки на руль. Знаете это чувство, когда в магазине одежды с первой попытки находится идеальная пара джинсов? Теперь умножьте его как минимум на два.

Поскольку рост Майкола составляет метр восемьдесят, автомобили, рассчитанные на человека среднего роста, для него недостаточно эргономичны: во время длительной поездки начинает болеть спина. Но, сев в Corvette, он сразу понял, что на нем можно было бы одним махом проехать всю Route 66, и ни одна мышца бы не заболела.

Майколу также нравится, что электроника Corvette по умолчанию не настроена на режим где-то между дорожным полицейским и инструктором по вождению. «У автомобиля есть система слежения за осевой линией, но ее легко отключить», — уточняет он. Поэтому в случае Corvette именно человек управляет автомобилем и принимает решения в дорожной ситуации, а не машина. В американской культуре огромное значение придается свободе принятия решений и личной ответственности, и этот образ мышления находит отражение также в работе конструкторских бюро автопроизводителей.

Ездит по проселочной дороге, как по паркету

При всем этом американские автоконструкторы тщательно продумали вопросы практического комфорта при вождении. Майколу нравится, что подвеска Corvette с магнитными амортизаторами позволяет выбирать различные настройки, а режим Comfort делает длительную поездку заметно мягче. «На эстонских улицах и дорогах, которые местами могут быть довольно неровными, это весьма практично», — отмечает Майкол достоинства американской инженерной мысли.

В случае низкого спортивного автомобиля всегда есть риск, припарковавшись, зацепить носом бордюр. «У Corvette избежать этого помогает камера для контроля бордюра», — рассказывает Майкол о небольшом помощнике, который позволяет сэкономить на кузовном ремонте. «Взгляните еще сюда, — указывает он на другую кнопку. — Когда приближаешься к лежачему полицейскому, можно поднять переднюю часть машины, чтобы безопаснее его преодолеть. И не только это — система также сохраняет информацию об этом лежачем полицейском, и в следующий раз, когда едешь по той же дороге, автомобиль сам заранее поднимает переднюю часть».

Майкол добавляет, что благодаря этим особенностям Corvette — вполне серьезный автомобиль для повседневного использования, а не просто красивая вещь, которая привлекает внимание на шоссе или парковке.

Комфортное и безопасное вождение

Но довольно объяснений, давайте лучше прокатимся. Когда садишься за руль Corvette и регулируешь сиденье во всех возможных направлениях, первое ощущение такое, будто ты находишься в кабине истребителя. Руль, рычаги, переключатели, экран и высокая консоль отделяют водителя от пассажира, разделяя салон автомобиля на две секции. Все необходимое для управления находится буквально под рукой и ногой, но при этом не создает ощущения тесноты. Удивительно много функций можно выполнять с помощью переключателей, расположение которых легко остается в мышечной памяти. Во время движения нет необходимости копаться в экранных меню и можно сосредоточиться на дороге.

V8 запускается нажатием кнопки и рычит, как лев в начале старого фильма студии Metro-Goldwyn-Mayer. Сразу разгоняемся? Вовсе нет: Corvette создан именно для езды. Городские скорости в диапазоне 30–70 км/ч не создают ощущения, что машина еле ползет. Скорее едешь как на обычном семейном автомобиле, который нетерпеливые участники дорожного движения то и дело стремятся обогнать. Но в американской автомобильной культуре важное место занимает неспешный круизинг, и для этого Corvette подходит прекрасно.

Даже на четырехполосном шоссе нога не стремится вдавить педаль в пол: достаточно скорости 110–115 км/ч, чтобы создать отличное настроение и крутые впечатления от поездки. И будем честны: владельцу Corvette вовсе не нужно демонстрировать, что у него быстрая машина, — это и так видно по дизайну автомобиля. Но если кто-то захочет испытать Corvette на скоростной трассе и показать другим авто задние фонари, это не проблема. При всем этом Corvette уверенно держится на дороге и отлично проходит даже самые требовательные повороты.

Американские авто — это образ жизни

Помимо Corvette, в гараже Майкол есть еще несколько «американцев». Среди них Lincoln Continental 1967 года и старый Cadillac, которые принесли ему награды как в Эстонии, так и за рубежом. «Любовь к американским автомобилям у меня уже как минимум 15 лет. Очень приятно после рабочего дня в бизнесе прийти в гараж и как следует испачкать руки в масле — это действует как терапия», — признается Майкол.

Ему нравится видеть, как из кучи старого ржавого металла получается очень приличная и красивая вещь. «У каждого в жизни должен быть второй шанс, в том числе и у автомобилей», — говорит он. Поэтому появление рядом со старыми авто «американца» новой школы выглядит вполне естественным развитием событий.

«Быстрые автомобили бывают самыми разными, просто в Corvette все как надо. В нем есть характер американского автомобиля, внешность суперкара, достаточный комфорт для дальних поездок, довольно большой багажник, возможность одним нажатием кнопки превратить авто в кабриолет и, конечно же, все описанные выше удобства», — хвалит Майкол свою машину.

Он добавляет, что соотношение цены и качества у Corvette очень хорошо сбалансировано: за год не возникло ни одной проблемы или поломки, поэтому номер телефона мастерской Ameerika Auto, которая занимается гарантийным ремонтом, успел покрыться толстым слоем пыли. «О других новых авто такого сказать нельзя», — добавляет он.

Никаких хлопот с покупкой

Когда в прошлом году компания Ameerika Auto стала официальным представителем Chevrolet Corvette в Эстонии, она представила новое направление на выставке Motoexotica. «Я и раньше был знаком с Ameerika Auto: те, кто в Эстонии ездит на американских автомобилях, в конце концов всегда оказываются у них — хотя бы ради какой-нибудь специфической запчасти для старой американской машины», — объясняет Майкол предысторию.

Купить Corvette через официального представителя оказалось очень просто. Нужно было лишь запастись терпением примерно на месяц, чтобы подходящий дорожный болид добрался из центрального склада в Бельгии до Таллинна. «Домой, в Тарту, я уже ехал на Corvette», — вспоминает Майкол. А как его спутница жизни относится к автомобильному увлечению мужчины? «Я холостяк», — смеется Майкол и добавляет, что такие автомобили, как у него, нужно покупать до свадьбы.